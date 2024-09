Europa, EEUU, México, Colombia, los destinos más populares de este verano desde España, según AirHelp

Diferentes países europeos, Estados Unidos, México, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos son los destinos más populares de este verano desde los aeropuertos españoles, según el último informe de AirHelp. En concreto, los países de Europa son Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Portugal, Suiza, Irlanda y Bélgica. De todos ellos, son ambos países latinoamericanos los que presumen de mayor puntualidad en sus vuelos, con un 83% en el caso de México y un 81% en el de Colombia. Por otro lado, el aeropuerto más transitado por los pasajeros que vuelan desde España es el aeródromo de la capital británica, Gatwick. Siguiendo a este, se encuentra el aeropuerto de Ámsterdam (Países Bajos), Manchester (Reino Unido), Roma (Italia) y el de Orly en París (Francia). Sin embargo, estos destinos no gozan de buena puntualidad ya que, excepto en el caso de Manchester (70% de puntualidad) y en el de París Orly (78,5%), el resto de estos lugares no alcanza el 60% de puntualidad en sus vuelos. Al ser dos de las ciudades más importantes de España, Madrid y Barcelona poseen el mayor número de conexiones y frecuencias con otros destinos europeos e internacionales y, por tanto, también son el origen de las rutas más populares. Muy cerca de estos, también se encuentra el aeropuerto balear de Palma de Mallorca. Desde Madrid, más de 4,3 millones de pasajeros volaron desde el aeropuerto de Barajas en total durante el verano. La ruta más frecuente, o al menos la que más pasajeros mueve, fue la que conecta con la capital italiana, Roma. En Barcelona, más de cuatro millones de pasajeros eligieron El Prat como aeropuerto de origen de sus viajes durante los meses estivales. En este caso, el destino más repetido es Ámsterdam. Desde Palma de Mallorca, aunque este aeropuerto no llega a los cuatro millones de pasajeros como los dos anteriores, muy cerca está con sus 3,8 millones de traslados. Según el informe de AirHelp, las rutas más habituales de este aeropuerto son con aeródromos alemanes. Por último, las rutas más puntuales --con entre 3 y 4 vuelos diarios en los meses de verano-- son: Bilbao-Gatwick (89,63%), Madrid-Ciudad de México (87,92%), Madrid-Berlín (87,64%), Bilbao-Charles de Gaulle (86,93%) y Barcelona-Nantes (83,76%).

