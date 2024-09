El Senado de Colombia pide a Petro reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El Senado de Colombia ha aprobado una proposición en la que pide al Gobierno, y en particular al presidente del país, Gustavo Petro, a reconocer públicamente al candidato opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La propuesta, que ha salido adelante con un total de 48 votos a favor de diferentes partidos políticos a excepción de Pacto Histórico, dice que las elecciones llevadas a cabo en Venezuela el día 28 de julio "dieron como ganador indiscutible" a González y ha señalado que "los verdaderos ganadores de dicho proceso" no corresponden "al régimen actual de Nicolás Maduro". "Es de conocimiento público que las elecciones en Venezuela han sido objeto de denuncias por fraude, intimidación y represión de la oposición. Ante esto, es imperativo que el Gobierno de Colombia adopte una postura clara y firme en favor de la democracia, alineándose con los países que ya han rechazado los resultados fraudulentos", reza el documento. Asimismo, ha reiterado que "el reconocimiento de los resultados legítimos no solo es una muestra de apoyo a la democracia en la región, sino también una acción coherente con los principios de la política exterior de Colombia, comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y el Estado de derecho". El Gobierno de Colombia se ha dado de plazo hasta el 10 de enero, fecha en la que se cumple el periodo establecido por la Constitución venezolana para la jura del cargo por parte del presidente electo ante la Asamblea, para decidir finalmente su postura sobre el resultado electoral en el país caribeño.

