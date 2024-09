El Ejército de Bangladesh da al gobierno de transición un periodo de 18 meses para celebrar elecciones

El jefe del Ejército de Bangladesh, Waker Uz Zaman, ha ofrecido su apoyo al gobierno de transición "pase lo que pase", pero ha dado al país un periodo de hasta 18 meses de para celebrar unas elecciones que permitan materializar una reforma exhaustiva del sistema que ponga fin a la crisis política. El general, que se negó a mantenerse junto a la ahora ex primer ministra Sheij Hasina durante las fuertes protestas estudiantiles que tuvieron lugar en verano y que desembocaron en su dimisión y salida del país, ha expresado su deseo a que Bangladesh vuelva a la senda democrática en el próximo año y medio. Tras la huida de Hasina, el Ejército ha concentrado un mayor poder en sus manos y ha desempeñado un papel fundamental a la hora de controlar conatos de violencia en el país asiático, que cuenta ahora con un gobierno provisional encabezado por el premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus. En este sentido, el jefe del Ejército está manteniendo reuniones semanales con Yunus, al que dice apoyar mientras trata de estabilizar la situación, según informaciones del diario 'The Daily Star'. Wazed Joy, uno de los hijos de Hasina, ha reiterado que la exmandataria tiene previsto regresar al país una vez se convoquen elecciones generales, y ha destacado que la senda democrática es inviable sin la participación de su formación, la Liga Awami. En este sentido, ha manifestado que espera que estos comicios puedan ser convocados en un plazo de 90 días. Tanto el partido de Hasina como el opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) han instado a la celebración de elecciones dentro de dicho plazo, una postura que han recalcado desde que el gobierno interino tomó posesión hace más de un mes. Yunus, por su parte, ha propuesto reformar el sistema judicial y las instituciones políticas y financieras de Bangladesh antes de los comicios, si bien no ha fijado aún una fecha determinada. Sin embargo, Joy, que reside en Estados Unidos, ha aseverado que ni el jefe del Ejército ni el gobierno interino han tratado de mantener conversaciones al respecto con la que fue la formación más votada en las elecciones del pasado mes de enero --y en las que solo participó en torno a un 40 por ciento de la población--. "Es imposible lograr reformas legítimas y elecciones si se excluye al partido más votado y más antiguo del país", ha aseverado antes de reiterar que lo ideal sería celebrar estos comicios cuanto antes. Hasina --que cuenta con numerosas causas abiertas en su contra por la violencia en el marco de las protestas-- continúa refugiada en India tras abandonar el país el mes pasado. Otros líderes de la Liga Awami han sido arrestados o acusados de ser responsables de las numerosas víctimas registradas entonces.

