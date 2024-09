Isabel Pantoja refuerza su seguridad tras perder los nervios con una reportera

Isabel Pantoja sigue dando mucho que hablar tras su polémica visita a Tenerife y su ya famoso encontronazo con la prensa, donde no pudo soportar las preguntas de una reportera y estalló: "¡Ya! ¡Cállate ya, imbécil!". Tras estas imágenes, la tonadillera continúa con su agenda en las islas canarias intentando pasar desapercibida y centrándose en su gran noche. Es por ello que, momentos más tarde, fue vista saliendo del hotel en el que se alojaba bajo estrictas medidas de seguridad. Tras su reciente incidente con la prensa, dos vigilantes personales se encargaron de evitar que las cámaras captaran imágenes de su salida y su posterior ingreso al furgón. Acompañada por una persona que la protegía, la tonadillera caminaba a paso acelerado hacia el vehículo, mientras que su hermano, Agustín Pantoja, no se separaba de su lado en ningún momento. En el interior del furgón, una amiga cercana les esperaba. No solo Isabel se ha visto rodeada de estrictas medidas de seguridad, sino también parte de su equipo. Uno de los miembros del equipo de seguridad intentó impedir que un operador de cámara grabara, argumentando que se encontraban en una zona privada. Sin embargo, el reportero replicó: "Estoy en la calle, si quiero me puedo poner en la acera, lo estoy haciendo aquí para respetar el espacio". Sin lugar a dudas, las tensiones entre la prensa y el equipo de seguridad han aumentado en esta gira Por otro lado, Antonio Abad, el estilista de confianza de la cantante, fue visto abandonando Tenerife tras el concierto, declarando que la artista estuvo "radiante" durante su presentación. El peluquero confesó haber disfrutado mucho del espectáculo y aprovechó para mencionar la visita sorpresa de Anabel Pantoja, asegurando que le dio "mucha alegría ver a mi gorda". En cuanto a su relación con los fans, el club oficial de seguidores de la tonadillera, liderado por Celeste, ha explicado los motivos de la cancelación del encuentro programado en Madrid. Pese a los rumores sobre posibles problemas de confidencialidad en los contratos, Celeste aclaró: "Lo he cancelado yo como responsable del club de fans, pero lo retomaremos. Tranquilos, está todo bien". A pocos días de finalizar su gran gira, Isabel Pantoja sigue envuelta en multitud de polémicas y haciendo frente al gran revuelo que se ha formado en torno a su contestación. Es por ello que la tonadillera ha pasado desapercibida durante su estancia en la isla, abandonando el lugar sin ser vista por los medios y llegando a Cantora a escondidas.

