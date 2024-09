UniCredit eleva sorpresivamente su participación en Commerzbank

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de UniCredit SpA, Andrea Orcel, sorprendió al mercado al duplicar con creces la participación del banco que dirige en Commerzbank AG, una maniobra que probablemente aumente las tensiones con el gobierno alemán.

UniCredit dijo el lunes que había comprado contratos de derivados equivalentes a una participación del 11,5% en Commerzbank, lo que se suma al 9% del banco que ya posee. De este modo, UniCredit se convierte en el mayor accionista del banco, por delante del gobierno alemán, y da otro paso a una compra total.

Orcel ha sido uno de los más prolíficos negociadores de operaciones de fusiones y adquisiciones de Europa, y sorprendió a los mercados este mes al afirmar que está considerando una adquisición total de Commerzbank. El gobierno alemán ha indicado que se opone a un acuerdo y anunció el viernes que suspenderá la venta prevista de su participación en Commerzbank.

Commerzbank “es un instituto estable y rentable”, declaró el gobierno alemán la semana pasada. “La estrategia del banco está enfocada en la independencia”. Alemania sigue siendo propietaria de cerca del 12% de Commerzbank.

El Ministerio de Finanzas alemán no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las acciones de Commerzbank caían un 3,5% a las 4:32pm en Fráncfort luego que el gobierno alemán volviera a señalar que no apoya la venta total del banco. Las de UniCredit caían un 2,3% en Milán.

El drama comenzó a principios de septiembre, cuando Alemania anunció su intención de vender alrededor del 4,5% de Commerzbank, un primer paso para devolver el banco a la propiedad privada. El gobierno había previsto una venta a una serie de inversionistas institucionales, argumentando que el banco había dado un giro y era lo suficientemente fuerte como para valerse por sí mismo.

En lugar de ello, UniCredit se hizo con la totalidad de la participación superando a sus rivales en la puja, revelando que previamente había acumulado más acciones de Commerzbank discretamente en el mercado. La medida irritó a las autoridades alemanas, que consideraron que carecía de transparencia, según ha declarado una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada al hablar de las deliberaciones gubernamentales.

Friedrich Merz, líder del principal partido de la oposición alemana, dijo el lunes que el gobierno había “perdido el control” de la operación del Commerzbank. “Tenemos muchas preguntas para el Gobierno”, dijo.

El consejo de administración de Commerzbank está celebrando una reunión estratégica en un pueblo de las colinas de Taunus, cerca de Fráncfort. La dirección tiene previsto presentar su estrategia al consejo de supervisión del banco el martes y el miércoles, pero se espera que el movimiento de UniCredit sea la comidilla de la reunión, según personas familiarizadas con el asunto.

La participación adicional del 11,5% que UniCredit reveló el lunes está vinculada a derivados, lo que significa que el banco italiano tiene derecho a hacerse con la propiedad de las acciones en el futuro. UniCredit, que actualmente no cuenta con autorización para elevar su participación más allá del 10%, ha presentado una solicitud para aumentar su participación hasta el 29,9%.

Es una estrategia que Orcel también utilizó para comprar alrededor del 4,5% de Commerzbank antes de la venta de acciones del estado este mes. UniCredit compró derivados conocidos como swaps de rentabilidad total por una participación del 1,7%, según consta en un expediente. Eso ayudó al banco italiano a mantenerse por debajo del 3% en participaciones físicas y evitar desencadenar una notificación a los accionistas que habría puesto sobre aviso a Berlín y a la competencia de las intenciones de Orcel.

Orcel ha dejado claro en repetidas ocasiones que mantiene una actitud abierta con respecto a lo que suceda con su participación. También ha dicho que al menos algunos en Berlín estaban al tanto de las intenciones de su banco, y ha subrayado en los últimos días que no está interesado en perseguir una adquisición hostil.

Sin embargo, su último movimiento muestra la “intención directa de Orcel de adquirir el negocio”, dijo Cole Smead, director ejecutivo y gestor de cartera de la firma de inversión Smead Capital Management, eel cual posee acciones de UniCredit.

“Demuestra los problemas que tendrá el gobierno para impedirlo”.

