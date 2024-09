Tedros niega que el futuro acuerdo de pandemias dé a la OMS el poder para imponer restricciones o vacunas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a los lideres mundiales, reunidos este domingo en la Cumbre del Futuro celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (EEUU), un compromiso para "promover, proporcionar y proteger la salud", asímismo ha negado que futuro acuerdo de pandemias dé a la OMS poder para imponer restricciones o vacunas. "La salud no se crea en clínicas y hospitales. Se crea en calles, casas, comunidades, escuelas, mercados, trabajadores y parlamentarios. Se crea en el aire que las personas respiran, la comida que comen, el agua que beben, la condición en la que viven y trabajan y en nuestro cambio climático. Cuando las personas necesitan cuidado, deben poder acceder a los servicios de salud", ha señalado durante su intervención. Por otro lado, a pedido su compromiso ante el futuro acuerdo de pandemias. "La pandemia de COVID-19 mostró que cuando la salud está en riesgo, todo está en riesgo. Los desastres de la infección del mpox en África demuestran de nuevo por qué el mundo necesita el acuerdo de pandemia de WHO, un enfoque compartido para las amenazas compartidas", ha señalado. Asimismo ha tachado de "falso" que este acuerdo de soberanía a la OMS, dándole el poder para imponer restricciones o vacunas. "Esto no es verdad, es información falsa. "El acuerdo está siendo negociado por países y para países y será implementado en los países acorde con sus propias leyes nacionales", ha adviertido. Finalmente ha pedido un compromiso por la paz. Tras pasar unos días en Adre, ha recordado que, en la frontera entre Sudán y Chad, más de 640.000 sudaneses han cruzado en busca de seguridad y comida. "Estos son entre más de 12 millones de personas desplazadas. Las condiciones son indescribibles. Las necesidades son desagradables, y la comunidad internacional no está dando la atención que merece esta crisis", ha descrito. "La OMS está trabajando con nuestros partidarios para ofrecer ayuda a Sudán y encontrar las necesidades de salud de ambos refugiados. Pero lo que la gente de Sudán necesita más que ayuda, como la gente de Gaza y de Ucrania, es un cese, una solución política y paz. Porque no hay salud sin paz, y no hay paz sin salud", ha concluido. ACUERDO PANDEMIAS La OMS informaba el pasado viernes de que las negociaciones dirigidas por los gobiernos sobre el primer acuerdo mundial para proteger a la población de futuras pandemias han avanzado "significativamente" durante la última ronda de debates. Los negociadores reanudarán los debates, en la ronda número 12, del 4 al 15 de noviembre. En diciembre de 2021, una sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud estableció el Órgano Intergubernamental de Negociación para redactar y negociar una convención, acuerdo u otro instrumento internacional bajo la constitución de la Organización Mundial de la Salud, para fortalecer la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. En la Asamblea Mundial de la Salud de junio de 2024, los gobiernos asumieron compromisos concretos para concluir las negociaciones sobre un acuerdo mundial contra las pandemias en el plazo máximo de un año, y posiblemente en 2024.

