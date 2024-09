Sector privado eurozona vuelve a contraerse por sector fabril

(Bloomberg) -- La economía del sector privado de la eurozona se contrajo por primera vez desde marzo, mientras que el fin del impulso olímpico de Francia y un empeoramiento cada vez mayor del sector manufacturero aumentan la preocupación de que la recuperación de la región se haya quedado sin fuerza.

El índice compuesto de directores de compras (PMI) de S&P Global cayó a 48,9 en septiembre desde los 51 del mes anterior, por debajo del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción, según mostraron los datos del lunes. Los analistas esperaban que la medida se deslizara solo marginalmente, hasta 50,5.

Un segmento clave de la curva de rendimiento alemana se normalizó tras la publicación, ya que los operadores apuestan a que el Banco Central Europeo tendrá que acelerar el ritmo de recortes de las tasas de interés para apuntalar la economía de 20 países.

La tasa de los bunds a dos años cayó el lunes por debajo de su equivalente a 10 años, con lo que el diferencial entre ambos plazos volvió a situarse por encima de cero por primera vez desde noviembre de 2022. El euro también cayó.

Nota Original: Euro-Zone Private Sector Back in Contraction on Factory Slump

--Con la colaboración de Mark Evans, Joel Rinneby y James Hirai.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.