Lunes, 23 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

LÍBANO ISRAEL

Netanyahu eleva el tono contra Hizbulá tras golpear ciudades israelíes alejadas frontera

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elevó su tono este domingo contra el grupo chií libanés Hizbulá, tras varios días en los que había permanecido en silencio, y les advirtió que si aún no "ha entendido el mensaje" tras la escalada de ataques de los últimos días, pronto "lo entenderá". "En los últimos días, hemos infligido a Hizbulá una secuencia de golpes que no se imaginaba", dijo Netanyahu en hebreo en un breve mensaje en vídeo. "Si Hizbulá no ha entendido el mensaje, les prometo que lo entenderá", añadió.

ISRAEL PALESTINA

El número de muertos en Gaza supera los 41.400, tras 40 más en el último día

Jerusalén (EFE).- El número de muertos en la Franja de Gaza, tras once meses y medio de guerra, superó este domingo los 41.400 fallecidos, mientras que el de heridos aumentó a 95.818 personas, según el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. "La ocupación 'israelí' cometió 3 masacres contra familias en Gaza, provocando que 40 mártires y 58 heridos llegaran a los hospitales en las últimas 24 horas", detalló un comunicado del ministerio.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu dice que la mitad de los 101 rehenes en Gaza siguen vivos, según prensa israelí

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a los legisladores que solo la mitad de los 101 rehenes retenidos en Gaza seguiría con vida, según se hizo eco este domingo la prensa local. En una reunión a puerta cerrada del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí (la Knéset) Netanyahu habría dicho que según las últimas informaciones solo "la mitad de los rehenes en Gaza están vivos", indicó hoy la Radio del Ejército y digitales como Times of Israel o Haaretz.

ONU DESARROLLO SOSTENIBLE

Líderes mundiales adoptan Pacto del Futuro abriendo la puerta a reestructuración de la ONU

Naciones Unidas (EFE).- Los líderes mundiales adoptaron este domingo en Naciones Unidas el Pacto para el Futuro, un documento sin carácter vinculante en el que se abre la puerta a una reforma del Consejo de Seguridad, un rediseño de la arquitectura financiera de la institución y a nuevas regulaciones para los avances tecnológicos.El Pacto, que debía salir adelante por consenso y tras 18 meses de negociaciones entre los Estados miembros, "sentará las bases de un orden mundial sostenible, justo y pacífico para todos los pueblos y naciones", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en su discurso de apertura.

ASIA EEUU

Los cancilleres de Corea del Sur, Japón y EE.UU. se reunirán este lunes en Nueva York

Seúl (EFE).- Los titulares de Exteriores de Corea del Sur, Japón y EE.UU., Cho Tae-yul, Yoko Kamikawa y Antony Blinken, se reunirán este lunes en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar sobre cooperación en materia de seguridad ligada a Corea del Norte, anunció hoy la Cancillería surcoreana. "En esta reunión, los tres países, la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur), Estados Unidos y Japón, revisarán el estado de implementación de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Camp David en agosto del año pasado y discutirán cuestiones relacionadas con Corea del Norte, así como asuntos regionales y globales", explicó el Ministerio de Exteriores surcoreano en un comunicado.

EEUU ELECCIONES

Trump descarta volver a presentarse en 2028 si pierde las elecciones de noviembre

Nueva York (EFE).- El expresidente estadounidense y actual candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, dijo este domingo en una entrevista que descarta presentarse de nuevo a los comicios de 2028 si no resulta elegido en las urnas este año. "No creo, eso sería todo. No lo veo, en absoluto (...) Pero creo que vamos a tener éxito (este año)", respondió el magnate en el programa Full Measure, de la periodista Sharyl Attkisson, cuando se le preguntó por esta posibilidad.

MÉXICO AYOTZINAPA

Ayotzinapa grita contra la represión tras diez años de lucha e incertidumbres

Ayotzinapa (México) (EFE).- Estudiantes normalistas provenientes de todo México se dieron cita este domingo en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para conmemorar el décimo aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de dicha institución junto a los familiares. "Este gobierno que no ha dado ni una solución a lo largo de una década, gobierno fascista que solo se encarga de reprimir a los estudiantes (...) Ayotzinapa significa resistencia para muchos, resistencia a las injusticias, a la impunidad y a la corrupción", afirmó uno de los portavoces de los estudiantes.

UCRANIA GUERRA

Zelenski dice que esta semana Rusia ha lanzado 900 bombas, 400 drones y 30 misiles

Kiev (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que durante la última semana Rusia ha lanzado 900 bombas aéreas guiadas, 400 drones kamikaze de tipo Shahed y casi 30 misiles de diversos tipos contra Ucrania. "Necesitamos reforzar nuestras capacidades para proteger mejor las vidas (de los civiles) y la seguridad. Ucrania necesita largo alcance en condiciones", señaló, aludiendo a la demanda de Kiev de que sus aliados le permitan usar el armamento de largo alcance que les proporcionan contra objetivos en suelo ruso.

CHINA RUSIA

Las maniobras navales de China y Rusia en el mar del Japón continúan, ahora con fuego real

Shanghái (China) (EFE).- Las maniobras navales conjuntas que llevan a cabo China y Rusia en el mar del Japón entraron en su segunda fase, en la que buques de guerra de ambos países efectuarán prácticas con munición real, informa la prensa oficial china. Tras la ceremonia de inauguración el sábado, navíos chinos y rusos zarparon del puerto de Vladivostok hacia la zona en la que llevarán a cabo los ejercicios, indicó anoche el diario nacionalista Global Times, citando tanto al Ministerio de Defensa ruso como al Ejército Popular de Liberación (EPL, el Ejército chino).

BRASIL INCENDIOS

Incendios forestales en Brasil provocan mayor nivel de emisiones de carbono en dos décadas

Berlín (EFE).- Los devastadores incendios forestales de las regiones del Pantanal y la Amazonia en Brasil, han provocado un total acumulado de emisiones de carbono más alto de los 22 años que abarca el conjunto de datos de emisiones de incendios de el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS) que ha seguido de cerca las emisiones de los incendios en Sudamérica durante los últimos meses. Los quemas forestales de la región amazónica, y en particular de los estados de Amazonas y Mato Grosso do Sul (donde se encuentra la mayor parte de los humedales del Pantanal) han provocado niveles de emisiones de carbono que han superado constantemente la media (e incluso han batido récords nacionales y regionales), lo que afecta gravemente la calidad del aire en toda la región, según datos del CAMS.

UE VIVIENDA

La UE ya tiene comisario de Vivienda: ¿Qué puede hacer frente al encarecimiento y escasez?

Bruselas (EFE).- La Unión Europea tendrá por primera vez un comisario con la misión de afrontar la escasez de vivienda asequible, un desafío compartido por los 27 frente al que no cuenta con competencias directas, pero sí con margen para facilitar la inversión y apoyar a las autoridades locales. El socialdemócrata danés Dan Jorgensen será, si recibe el beneplácito de la Eurocámara, el encargado de responder a una de las principales preocupaciones de los europeos, desveló esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

IRÁN ISRAEL

Irán detiene a 12 personas de una presunta célula terrorista vinculada con Israel

Teherán (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo el arresto de 12 personas que formaban parte de una presunta célula terrorista vinculada con la inteligencia israelí y que planeaban llevar a cabo acciones contra el país. “Una red de 12 personas vinculadas por el régimen sionista fueron identificadas y arrestadas en seis provincias de Irán”, informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Mehr. El anuncio se produce en un momento de grandes tensiones en Oriente Medio, después de que esta semana se produjo una cadena de explosiones buscas y ‘walkie-talkies’ en Beirut atribuidas a Israel en la que murieron 37 personas y 3.200. resultaron heridas. EFE

int-gad/enb