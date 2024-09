Banco central chino reduce tasas y anuncia reunión informativa

(Bloomberg) -- China anunció planes para una rara sesión informativa sobre la economía a cargo de tres altos reguladores financieros justo cuando recortó una de sus tasas de política monetaria a corto plazo, alimentando las especulaciones de que preparan medidas para reactivar el crecimiento.

Las autoridades anunciaron el lunes que el gobernador del banco central, Pan Gongsheng, ofrecerá mañana una rueda de prensa sobre el apoyo financiero al desarrollo económico, junto a otros dos funcionarios. Minutos después, el Banco Popular de China bajó la tasa de recompra inversa a 14 días.

En conjunto, esto refuerza expectativas de que el PBOC baje las tasas, después de que la Reserva Federal de EE.UU. empezara finalmente a recortarlas la semana pasada, lo que alivia la presión sobre la necesidad de China de defender su divisa. Una serie de datos decepcionantes en agosto suscitó la preocupación de que el gobierno del presidente Xi Jinping pudiera incumplir su objetivo de crecimiento anual en torno al 5%.

El mercado estaría descontando un mayor estímulo. La tasa de los bonos soberanos a 10 años de China cayó a un nuevo mínimo del 2,03% en la sesión matinal del lunes. El índice de renta variable CSI 300 marcó su cuarto día consecutivo de subidas, la racha más larga en dos meses.

“Espero que el PBOC recorte la tasa de recompra inversa a 7 días, así como el coeficiente de reservas obligatorias en los próximos meses”, declaró Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management. La reunión informativa dará a los reguladores la oportunidad de “arrojar luz sobre su postura política”, añadió.

Ese evento comienza a las 9 de la mañana, 20 minutos antes del anuncio diario del PBOC sobre sus préstamos de política a corto plazo y sus costes, en contraste con la hora de inicio más típica de las 10 de la mañana.

Pan utilizó una sesión informativa similar en enero para anunciar un recorte de la cantidad de dinero que los bancos deben mantener en reserva con dos semanas de antelación, mientras las autoridades trataban de frenar una caída del mercado bursátil de US$6 billones. El gobernador ha mostrado un enfoque más transparente de la política en su intento de fomentar la confianza.

El jefe del banco central prometió “aumentar la intensidad del ajuste de la política monetaria”, en un acto celebrado el lunes en Macao, según una declaración publicada en la página web del PBOC. La autoridad señaló recientemente que estaba preparando políticas adicionales.

