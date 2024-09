17-22. Los Chiefs sufren en Atlanta pero se mantienen invictos

Redacción Deportes (EE.UU.), 22 sep (EFE).- Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes vencieron este domingo por 17-22 a unos peleones Atlanta Falcons y se mantienen invictos después de tres partidos.

Dobles campeones de la NFL en los dos últimos años y a la caza de un tercer Super Bowl consecutivo que nadie ha conseguido antes, los Chiefs (3-0), que se han acostumbrado a sufrir este curso, supieron recuperarse del arreón inicial de los Falcons (1-2) y, aunque tuvieron que sudar hasta el final, se llevaron un triunfo no muy brillante pero sin duda valioso de Atlanta.

Mahomes sumó 217 yardas con 26 de 39 en pases. Firmó un pase de 'touchdown' y fue interceptado en una ocasión.

La estrella de los Chiefs hizo historia en la NFL ya que sumó su victoria 77 en 99 encuentros y se convirtió en el 'quarterback' con más triunfos en sus primeros 100 partidos.

En cambio, Travis Kelce volvió a sellar una actuación muy discreta y solo consiguió 30 yardas con cuatro recepciones. Rashee Rice fue el mejor socio de Mahomes con 110 yardas, 12 balones en sus manos y un 'touchdown' para su cuenta personal.

En los Falcons, Kirk Cousins consiguió 230 yardas con 20 de 29 en pases. Dio un pase de anotación y sufrió una intercepción.

Tras vencer en el último suspiro a los Philadelphia Eagles el pasado lunes por 21-22, los Falcons arrancaron esta noche con fuegos artificiales y un 'drive' prácticamente perfecto.

Cousins encontró con facilidad a los receptores Darnell Mooney y Ray-Ray McCloud, Atlanta devoró yarda a yarda a los Chiefs y al final fue Drake London el que sumó el primer 'touchdown' completamente solo (7-0).

Con la significativa baja del corredor Isiah Pacheco, los Chiefs tardaron en engrasar su ataque, tanto que el primer y largo 'drive' inicial de Mahomes acabó en intercepción de Justin Simmons.

Se trata de una pesadilla recurrente para Mahomes ya que Simmons es el jugador que más veces le ha interceptado con seis.

El genio de los Chiefs no perdió los nervios y, ya en el segundo cuarto y tras otro largo y paciente 'drive', logró empatar el marcador por medio de Rice (7-7).

Cousins se mostró muy seguro en la respuesta y se sacó de la chistera un pase fabuloso de 50 yardas para Kyle Pitts. Bijan Robinson solo tuvo que recorrer una yarda más para conseguir la anotación (14-7).

A partir de ahí, las defensas se hicieron fuertes y Kansas City solo pudo anotar dos goles de campo antes del descanso (14-13) mientras que Atlanta empezó a tener muchos problemas en la línea ofensiva por las lesiones de Drew Dalman y Kaleb McGary.

En la reanudación, Mahomes intentó reactivar a un Kelce que había pasado totalmente desapercibido, pero solo pudo conectar con él con cuentagotas.

En cualquier caso, tanto Rice por aire como Carson Steele por tierra ofrecieron soluciones y los Chiefs se colocaron por fin por delante con otro gol de campo y un 'touchdown' de JuJu Smith-Schuster (14-22 tras el fallo en el punto extra de Harrison Butker).

Los Falcons, sin la fluidez en ataque del inicio, tenían muchos deberes por delante para el último cuarto y recortaron distancias con un 'field goal' (17-22).

Atlanta no dejó de intentarlo y llegó a estar a solo seis yardas de la zona de anotación para darle la vuelta al marcador. Pero apurando sus opciones hasta el cuarto 'down' no consiguió la anotación y, a pesar de cierta polémica arbitral, se fue de vacío con poco más de cuatro minutos por jugarse.

Mahomes y los Chiefs se mostraron incapaces de conservar la posesión y quemar tiempo, por lo que los Falcons tuvieron una última oportunidad para la épica.

Kansas City puso todo de su parte con varias penalizaciones en defensa, pero, con Nick Bolton como héroe, finalmente se rehízo para detener a Atlanta en la yarda 13 y cerrar el triunfo tras muchos apuros.

- Resultados de la Semana 3 de la temporada 2024 de la NFL:

19.09: Jets 24-3 Patriots.

22.09: Browns 15-21 Giants, Titans 14-30 Packers, Colts 21-16 Bears, Vikings 34-7 Texans, Saints 12-15 Eagles, Steelers 20-10 Chargers, Buccaneers 7-26 Broncos, Raiders 22-36 Panthers, Seahawks 24-3 Dolphins, Cowboys 25-28 Ravens, Rams 27-24 49ers, Cardinals 13-20 Lions y Falcons 17-22 Chiefs.

23.09: Bills-Jaguars y Bengals-Commanders.