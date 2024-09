Marc Márquez: "La diferencia la marcan Pecco y Jorge"

Madrid, 21 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), cuarto en la carrera esprint del Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP, aseguró que "la diferencia la marcan Pecco (Bagnaia) y Jorge (Martín), porque son buenos, van rápido y conocen la moto".

"Tienen la moto por la mano y cuando en la pista hay mucha adherencia sacan más su potencial y se encuentran cómodos y la prueba es que hoy han hecho la vuelta rápida de carrera más rápida que mi vuelta de calificación, mientras yo iba por detrás cómo podía, digo 'no aprieto más...' y al final he cometido el error. Van más rápido ellos", sentenció Márquez.

"El objetivo sigue siendo el mismo, aunque vengamos de ganar dos carreras y hoy he cometido el mismo error que la semana pasada porque lo he probado, no puedo quedarme ahí sin probarlo y si no sale, pues lo aceptas, aprendes y la próxima vez lo volveré a probar", insistió el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"El objetivo del fin de semana era estar en esos cuatro o cinco primeros puestos y ese será el objetivo de mañana también, porque además de los tres -Bagnaia, Martín y Bastianini-, Acosta va rápido, Binder, Bezzecchi o Morbidelli se pueden despertar...", dijo Marc Márquez. EFE

JLL/ism