La Comisión Electoral de Ghana aprueba 13 candidatos para las elecciones presidenciales de diciembre

La Comisión Electoral (CE) de Ghana ha aprobado oficialmente este viernes una lista de 13 candidatos que podrán presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país, previstas para el mes de diciembre. La lista incluye entre otros al vicepresidente Mahamudu Bawumia, del gobernante Nuevo Partido Patriótico, y al ex presidente y principal líder de la oposición, John Dramani Mahama, del Congreso Democrático Nacional, según un comunicado del vicepresidente de la comisión responsable de las operaciones, Samuel Tettey, recogido por el diario 'Joy Online'. Nueve de los 13 candidatos aprobados se presentan a través de la lista de partidos políticos, mientras que los cuatro candidatos restantes, concurren a la carrera como candidatos independientes. De entre todas las opciones, Bawumia aparecerá en primer lugar en las papeletas y Mahama ocupará el octavo. Durante el proceso de selección de candidatos, además, un total de once representantes han sido descalificados por no cumplir todos los requisitos de la Comisión. Entre ellos destacan Bernard Mornah, de la Convención Nacional Popular (PNC), Janet Nabla, una aspirante independiente y Kofi Asamoah Siaw, del Partido Progresista del Pueblo (PPP). La CE ha defendido que "el proceso de inhabilitación se llevó a cabo de conformidad con la normativa electoral, garantizando la imparcialidad y la transparencia durante todo el proceso". Asimismo, ha añadido que dieron a los candidatos descalificados la oportunidad de corregir los errores en sus formularios de candidatura y que "desafortunadamente" no lo hicieron, según ha recogido el portal CNR. El segundo mayor productor de cacao del mundo y el mayor productor de oro de África acude a las urnas el 7 de diciembre para elegir a un nuevo líder, ya que el segundo y último mandato de cuatro años del presidente Nana Akufo-Addo llega a su fin.

Compartir nota: Guardar Nuevo