La cantante mexicana Natalia Lafourcade dice que la paz de México cuelga de un hilo

Aracely Chantaka

Monterrey (México), 21 sep (EFE).- La paz en México cuelga de un hilo, sentenció una en entrevista con EFE la cantante mexicana Natalia Lafourcade, ante la ola de violencia que enfrenta el país.

Sin embargo, advirtió que la humanidad debe asumir el compromiso por buscar la paz y promoverla en lo individual para no alimentar este ciclo violento, que solo en el último año de México ha generado casi 21.700 asesinatos.

"Sabemos que está difícil (la paz, en México) y que está colgando de un hilo y eso la verdad me entristece saber que existen tantos problemas y que hay que solucionar. Considero que conectar con el valor de la paz es muy importante porque hasta que no a nivel personal se promueva este valor estamos alimentando este ciclo que no va a tener fin si no ponemos remedio", indicó.

Lafourcade fue designada el viernes como la primera Embajadora de la Música por la Paz, en el marco de la 19 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, celebrada en el norteño estado mexicano de Nuevo León.

Mencionó que alrededor de la búsqueda de la paz es muy importante la acción, porque hay personas que no están haciendo la diferencia.

"Siento que muchos, los que vamos despertando, los que vemos en el trabajo de sí promover una vida alineada con valores, con aportar cosas positivas, eso puede empezar a marcar una diferencia", afirmó.

Destacó que la música es una "súper herramienta" de paz, pero cuando sucede armónicamente.

La cantante mexicana, ganadora de cuatro premios Grammy y 17 Grammy Latino dijo que una cosa muy bonita que sucede cuando hay armonía con la música, y que a ella le toca vivirlo en sus conciertos, es que la gente vibra en una misma frecuencia: "en la frecuencia del amor".

"Muchas veces tenemos miedo al amor. Decimos, me da miedo amar y la música, por ejemplo, a mí me ha enseñado a no tener miedo, a conectar con las personas y a ver cómo la música le quita a las personas ese miedo", explicó.

Cuestionada sobre sus expectativas para que México recupere la paz de la mano del próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera presidenta de México, Lafourcade se limitó a decir que "nos toca cambiar la perspectiva y nos toca cambiar la mirada".

En ningún momento mencionó a Sheinbaum y solo enfatizó que el puente que puede derribar polaridades es voltear las miradas hacia los problemas de raíz.

"Yo creo firmemente que es momento de voltear las miradas para podernos encontrar y entender realmente de raíz cómo atacar los problemas que estamos atravesando como sociedad, como país, como mundo y lo más fuerte, como humanidad, porque a veces nos perdemos en lo que queda aquí y se nos olvida que somos habitantes de una tierra, de un mundo", expuso.

Por último, en el plano profesional reveló que está por entrar al estudio de grabación para un material de temas inéditos.

"Estoy por entrar al estudio para grabar un nuevo disco. Son canciones inéditas, es un proyecto de música inédita, en su mayor parte", concluyó. EFE

agc/jsm/sbb

(foto)