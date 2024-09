Inés Hernand nos habla de las críticas que recibe en redes sociales

Tras convertirse en uno de los rostros conocidos de TVE, Inés Hernand ha hablado abiertamente sobre las críticas que recibe constantemente por redes sociales. Viviendo una de las experiencias más sorprendentes en su carrera profesional con su participación en 'MasterChef Celebrity', hemos podido hablar con ella sobre el momento que vive. "Tengo una piel bastante gruesa para la crítica" nos confesaba hace unos días porque "hay ciertas cosas que creo que tienen razón o que me han hecho reflexionar", pero en este aspecto se muestra cautelosa porque le han llegado a llamar "puta" por redes. En cuanto a su participación en 'MasterChef Celebrity', Inés nos comentaba que "esos fogones se viven como cualquier fogón, sobre todo cuando se da el botón de encender, o sea, caliente, caliente" y, como no podía ser de otra manera, le preguntamos por su compañera Hiba Abouk. De ella nos ha confesado que está "muy bien" y le ha definido como "una persona introvertida, creo que es una persona que también se preserva mucho, y bueno, creo que tenemos bastantes cosas en común, o sea, que en la intimidad me alegro que hayamos podido conectar de otra forma". Reacia a hablar de las polémicas en las que se ha visto envuelta con Álvaro Muñoz Escassi, la presentadora de televisión explicaba que Hiba "cocina muy bien, tiene mano, es madre y tiene un sentido culinario muy interesante porque es una persona que se va a cocinar ella sola, a comer ella sola a sitios de dinerito... entonces claro, una coge referencias".

