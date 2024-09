El 'derbi del sur de Madrid' vuelve sin pólvora

Getafe/Leganés, 21 sep (EFE).- El Getafe y el Leganés se verán las caras en una nueva edición del 'derbi del sur de Madrid', ausente en las dos últimas temporadas por el paso del conjunto pepinero por Segunda División, y en el que ambos equipos, necesitados de puntos, pelearán por espantar sus escasos números goleadores que lastran su posición en la tabla de clasificación.

El Getafe apenas ha celebrado dos tantos, los que firmaron Chrisantus Uche y Mauro Arambarri; el Leganés sólo acumula uno más hasta llegar a los tres gracias a los aciertos de Juan Cruz (doblete) y Enric Franquesa. Sólo el Valladolid, con dos goles a favor, y la Real Sociedad, con tres, presentan números tan negativos. Ambos equipos, sin duda, necesitan la aparición de sus atacantes para, en el conjunto azulón, salir del descenso, y en el Leganés, dar un salto hacia arriba desde la decimoquinta plaza.

El Coliseum será el escenario de un choque que no se ha vuelto a ver en Primera División desde que el Leganés perdiera la categoría en 2020. Desde entonces, la cita no se haya repetido el duelo oficial. Ahora volverá a repetirse en la élite, donde el cuadro leganense solo ha ganado una vez en seis precedentes. Los cinco restantes terminaron con tres victorias del bando azulón y dos empates.

En el caso del Leganés, el duelo es importante no solo por la rivalidad regional sino por la necesidad de reencontrarse con los puntos después de tres derrotas seguidas, las cuales han 'empañado' un buen inicio de campaña en el que sumaron en positivo en las tres jornadas iniciales.

En esos tres tropiezos consecutivos ante el Mallorca, el Betis y el Athletic, dos de ellos en casa, el equipo no ha sido capaz además de ver portería. No al menos de forma válida, ya que el delantero Sébastien Haller, gran figura del equipo, anotó dos tantos que no subieron al marcador por encontrarse en fuera de juego. El objetivo es seguir creando las condiciones para que el franco-marfileño, que de momento parece haberse adaptado muy bien a su nuevo club, siga afinando la puntería.

De cara a esta cita el plantel llega con las bajas del centrocampista internacional camerunés Yvan Neyou y de Naim García, quienes ya estuvieron ausentes el pasado jueves en el duelo adelantado de la séptima jornada ante el Athletic. Todos los demás jugadores estarán disponibles, si bien el técnico Borja Jiménez ya ha anunciado que habrá cambios en el once respecto al choque ante el conjunto vasco debido a la carga de minutos.

Sin victorias, con tres empates y tres derrotas, con apenas dos goles a favor y en puestos de descenso, el Getafe acusa su irregular mercado de verano con una plantilla que no generó buenas expectativas y con la que tendrá que disputar un derbi frente al Leganés en el que necesita la victoria sí o sí.

Los problemas se acumulan para el equipo de José Bordalás, que no podrá dirigir a su equipo tras recibir una sanción de dos encuentros por protestar una decisión del árbitro Juan Luis Pulido Santana que dirigió el choque ante el Betis esta semana aplazado de la tercera jornada.

Patricio Moreno, su segundo, será el encargado de sentarse en el banquillo para llevar a buen puerto la planificación de un duelo en el que el Getafe espera conseguir tres puntos con los que terminar con una crisis de resultados heredada de la temporada pasada: en total, acumula diez encuentros consecutivos sin ganar entre el final del curso pasado y el actual con siete derrotas y tres empates.

Incluso en los amistosos del verano, el Getafe también dio muestras de debilidad con una sola victoria de seis posibles (1-0 ante el Saint-Étienne) y el resultado acumulado es de una alegría y quince decepciones. Por eso, el choque contra el Leganés es clave para cambiar el rumbo de un equipo que, además de los malos resultados, está en el foco de las críticas de profesionales como el entrenador Manuel Pellegrini, que en rueda de prensa deslizó su animadversión por el estilo del Getafe.

Bordalás, en la víspera del partido ante el Leganés, contestó al chileno: "Máximo respeto a todos los entrenadores que respetan a los demás entrenadores. Al que no lo hace, no tengo que respetarle", dijo.

Con ese ambiente enrarecido, el Getafe afrontará el derbi del sur de la comunidad de Madrid. Bordalás, por lo menos, ya va recuperando efectivos importantes. Parece que una pieza clave como Mauro Arambarri ya está preparado para asumir un puesto en el once, mientras que Borja Mayoral, que regresó la pasada jornada tras varios meses lesionado, aún tendrá que ir poco a poco para acumular minutos y asentarse en la alineación. Bertug Yildirim, una jornada más, intentará sustituir con garantías a un hombre importantísimo que desde que se lesionó dejó a su equipo sin los goles que tanto necesita.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Milla, Uche, Arambarri; Carles Pérez, Aleñá y Yildirim.

Leganés: Soriano; Rosier, Porozo, Nastasic, Sergio González, Javi Hernández; Tapia, Brasanac; Juan Cruz, Óscar Rodríguez; y Haller.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité de Cantabria).

Estadio: Coliseum

Hora: 14:00

- Puestos: Getafe (18º, 3 puntos); Leganés (15º, 5 puntos).

- El dato: el Getafe y el Leganés se han enfrentado seis veces en Primera División con un saldo favorable al conjunto azulón, que ha sumado tres victorias, dos empates y una sola derrota. Además, el derbi del sur de Madrid es el único que, desde 1948, se ha jugado en todas las categorías del fútbol español y también en la Copa del Rey.

- Las frases:

. José Bordalás (Getafe): "Si es tan amante del fútbol como dice, Pellegrini tenía que haberle llamado la atención a sus jugadores".

. Borja Jiménez (Leganés): "El minutaje sin hacer gol no me preocupa porque lo haremos mañana. Tengo pleno convencimiento".

- Bajas: en el Leganés, Yvan Neyou (lesión) y Naim García (lesión); en el Getafe, Álvaro Rodríguez (lesión), Nabil Aberdin (lesión) y José Bordalás (sanción).

- Altas: Ninguna.

- Apercibidos: Ninguno. EFE

