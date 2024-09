Carlo Ancelotti: "Ha sido un partido de rock and roll"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, celebró un buen partido de su equipo, "de rock and roll", en la remontada (4-1) ante el Espanyol este sábado en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, para ir "poco a poco volviendo" a su "mejor versión". "Me ha parecido un buen partido. Hemos empezado bien, hemos reaccionado bien después del gol del Espanyol. Ha sido un partido completo, hemos jugado mejor, con más ritmo, más oportunidades. Estoy contento", dijo en rueda de prensa después del encuentro en el Santiago Bernabéu. "Hemos jugado más rápido, algunos movimientos mejores, hemos cubierto bien el área. La movilidad como siempre es un arma muy importante. Son recursos que tenemos que tener, hemos tirado muchas veces a portería, tenemos que estar satisfechos", añadió. El preparador de los blancos valoró la buena progresión de su equipo. "Estamos volviendo poco a poco a nuestra mejor versión. En la primera parte hemos tocado mucho porque la defensa estaba cerrada. Hemos intentado combinar por dentro. La segunda parte cuando el partido se ha abierto, nos viene bien, ha sido un partido de rock and roll hoy", afirmó. Por otro lado, el técnico italiano tranquilizó sobre el estado físico de Dani Carvajal, quien sufrió "un golpe", y de un Jude Bellingham que se ha quitado la protección de su hombro y sufrió también un golpe que no debe suponer "un problema". Además, Ancelotti calificó de "severas" las amarillas que están viendo sus jugadores por protestar, aunque reconoció que es la norma de esta campaña, y destacó la buena racha vigente de su equipo. "Hemos marcado sólo un gol en la primera parte de los partidos, llama la atención, lo he hablado con los jugadores antes del partido. No ha cambiado la dinámica pero ha sido una primera parte mucho más intensa. 38 partidos sin perder es un dato muy bueno que confirma que este equipo lo está haciendo muy bien", confesó. Por otro lado, el técnico del Madrid apuntó que Endrick tiene que tener paciencia para tener minutos. "Por un lado injusto, por otro lado hay enfrente Rodrygo, Mbappé, Vinícius, es necesario para él ser un poco paciente", zanjó.

