Adela González tiene buenas palabras hacia sus compañeros de 'Sálvame'

Viviendo uno de sus mejores momentos profesionales después de presentar 'Sálvame Diario' y 'Más Vale Sábado', Adela González disfruta ahora en TVE y sigue manteniendo buena relación con los compañeros que ha conocido a lo largo de su carrera profesional. Hace unos días pudimos hablar con ella y le preguntábamos por sus compañeros de 'Sálvame' y no dudaba en asegurar que "siempre" tendrá buenas palabras hacia ellos porque "han sido compañeros" y les lleva en su recuerdo. Tanto es así que "el otro día le mandé un mensajito a María Patiño después de leer su entrevista en El País" porque "me pareció brillante" y desvelaba que "todos esos comentarios y esos feed backs los tenemos a menudo, por supuesto". En cuanto al momento tan complicado que están viviendo las Campos, sobre todo Carmen Borrego con su hijo, Adela nos comentaba que "siempre" les deseará lo mejor, pero evitaba mojarse más en este conflicto familiar. Por último, también quiso recordar a Jimmy Giménez-Arnau tras su muerte: "Coincidí con él y la verdad es que era un tipo brillante, muy ácido, muy rápido, un seductor, un galán y estaba al quite de todo. 80 años recién cumplidos, creo que tuvo una vida la vida que quiso, la vida disfrutona que a él le gustaba tener".

