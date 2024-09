VÍDEO: Felipe VI aboga por una Europa que continúe trabajando "con firmeza" en la reactivación tecnológica

El Rey Felipe VI ha abogado por una Europa que siga trabajando "con firmeza y altura de miras" por la reactivación tecnológica e industrial, especialmente ahora que la UE inicia este curso un nuevo ciclo político con unas instituciones renovadas "en un clima de gran complejidad". "Esperemos que Europa siga trabajando con firmeza y altura de miras por la reactivación tecnológica e industrial, entendida como apertura, innovación, diversificación, reducción de riesgos, apuesta por la investigación". Así lo ha dicho este viernes durante la clausura de la XVII cumbre europea de la Cotec que ha contado con la asistencia de los presidentes de Italia, Sergio Mattarell, y del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, donde recordó la figura del ingeniero tinerfeño Agustín de Betancourt, cuando se cumplen 200 años de su fallecimiento en San Petersburgo en 1824. Se trata de una cita anual que se celebra de forma rotatoria en alguna ciudad de España, Italia y Portugal centrado en un tema diferente, aunque vinculado con la innovación, y que en el caso de Las Palmas de Gran Canaria ha versado sobre la soberanía tecnológica. De esta manera, el Rey resaltó la importancia de Cotec Europa porque se habla del presidente y del futuro del mundo de la innovación y se mide "el pulso de un sector crucial en nuestro presente y nuestro futuro, también en ámbitos como la seguridad y la defensa". "Esta cumbre --dijo a los presentes-- me ofrece una valiosa ocasión sobre todo para escucharos, a los que realmente sois actores principales del sector tecnológico y de la innovación en España, en Italia, en Portugal". En este punto, Felipe VI mostró su satisfacción por poder compartir tribuna con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y recordó la importante comunidad italiana que vive en Canarias, al tiempo que incidió en que la Alianza Cotec surge de la visión compartida de Italia, España y Portugal en innovación. EL ÁMBITO DE LA COTEC, "CRUCIAL" PARA EL FUTURO De igual modo, el Rey hizo especial hincapié en que el ámbito de la Cotec es "crucial" para el futuro, ya que se hace un trabajo "muy valioso para el conjunto de la sociedad, sobre la base una comprensión más completa compartida acerca de los retos, los riesgos y las nuevas oportunidades de hoy y para el futuro próximo". También expuso que la Cotec ha sido siempre pionera a la hora de adelantar retos, de visibilizar inquietudes. "Ya en la cumbre celebrada en Portugal hace 10 años el lema era 'la reindustrialización del sur de Europa'; y se habló, con claridad inusual en otros foros, de la verdadera y urgente necesidad de una política industrial europea más fuerte, cohesionada y estructurada", recordó. De igual modo, el Rey comentó que aunque hoy esto parece obvio, hace 10 años ese mensaje no calaba del mismo modo en la opinión pública. "Algunos hechos trascendentales --una pandemia, una guerra y una sucesión de crisis financieras y de suministros- nos han llevado a tomar conciencia a los europeos de que hay objetivos que solo podemos lograr si estamos unidos: reforzar la soberanía tecnológica, apostar por la transición energética, reforzar las infraestructuras y guiarnos por los más altos estándares sociales y ambientales", aseveró el Rey. Se refirió en este punto al plan Next Generation, el mayor esfuerzo de los países europeos para que la Unión recupere el lugar que le corresponde en el ámbito tecnológico e industrial, así como a piezas importantes del marco regulatorio de la UE, como el Reglamento de Semiconductores o Chips, el de Materias Primas Fundamentales o el de la Industria de Cero Emisiones Netas. LA UE PONDRÁ ÉNFASIS EN LA SEGURIDAD ECONÓMICA Felipe VI comentó que en su mandato recién estrenado, la Unión Europea pondrá el énfasis en la seguridad económica y en cómo promoverla a través de las capacidades tecnológicas propias, las alianzas con países terceros y la cooperación entre los socios comunitarios. "La voz del Sur de Europa deberá oírse con claridad en esa reflexión conjunta", expuso. Para el Rey, el marco común invita a una evaluación de los riesgos para la seguridad económica en 4 áreas; cuatro áreas que, no de manera casual, han sido abordadas en las sesiones de trabajo de esta Cumbre: cadenas de suministro; seguridad física y cibernética de infraestructuras críticas; seguridad y fuga de tecnología; y la instrumentalización de las dependencias económicas con fines coercitivos. "Cotec --agregó-- puede aportar mucho en tareas como la elaboración de listas de tecnologías críticas, la evaluación de riesgos y el despliegue de una doble transición, digital y verde". Finalmente, explicó que en sus análisis, Cotec España se ha centrado en la soberanía tecnológica, y fruto de ello son sus estudios sobre complejidad económica o los grupos de trabajo como la propiedad industrial, la economía del hidrógeno o los semiconductores, mostrándose seguro de que Cotec Italia y Cotec Portugal andan embarcados en tareas similares, y que este encuentro en Canarias habrá servido para compartir ideas y diseñar colaboraciones futuras.

