Gobierno alemán no venderá más acciones de Commerzbank por ahora

(Bloomberg) -- El gobierno alemán decidió no vender más acciones de Commerzbank AG por el momento.

“En su reunión del 20 de septiembre, el comité directivo interministerial responsable de las decisiones clave del Fondo de Estabilización del Mercado Financiero decidió que el FMS no venderá, hasta nuevo aviso, ninguna acción más tras la venta parcial de acciones de Commerzbank AG los días 10 y 11 de septiembre”, informó la agencia financiera en un comunicado.

“Esto también incluye ventas relacionadas con las recompras de acciones de Commerzbank”, agregó. “Commerzbank es una institución estable y rentable. La estrategia del banco está orientada hacia la independencia. El gobierno federal la seguirá hasta nuevo aviso manteniendo su participación”.

Nota Original: German Government Won’t Sell More Commerzbank Shares for Now

