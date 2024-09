Nasralá acusa a Israel de provocar una "masacre sin precedentes" y dice que Líbano "se prepara para lo peor"

El líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha acusado a Israel de provocar una "masacre sin precedentes" al hacer estallar en los últimos días cientos de dispositivos de comunicación --que han dejado al menos 37 muertos y casi 3.000 heridos-- y ha asegurado que Líbano "se hace más fuerte" tras lo ocurrido y "se prepara para lo peor". La máxima autoridad de Hezbolá ha pronunciado este jueves un discurso en el que ha insistido en la autoría de Israel en lo ocurrido en los últimos días, a pesar de que las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto, y les ha acusado de "romper todas las reglas" y "superar todas las 'líneas rojas'". Nasralá ha incidido en que los dispositivos de comunicación --tanto 'buscas' como 'walkie-talkies'-- no solo estaban en posesión de miembros de Hezbolá, sino que se trata de dispositivos "muy extendidos en diferentes capas de la sociedad". Las explosiones sorprendieron a civiles que estaban en hospitales, mercados o en la vía pública, ha señalado. "En el lapso de dos días y en apenas un minuto cada vez, Israel intentó matar a más de 5.000 personas", ha denunciado Nasralá, que asegura que Hezbolá ha puesto en marcha investigaciones para dirimir responsabilidades y conocer qué empresas de fabricación, transporte, procesamiento o distribución estuvieron implicadas en la colocación del material explosivo que hizo estallar los dispositivos. "Sí, hemos recibido un golpe duro y severo", ha reconocido el líder de Hezbolá, que sin embargo ha incidido en que la población libanesa "no caerá", sino que se hará "más fuerte y se prepara para lo peor". Estas palabras se producen en un momento en que el Ejército israelí ha lanzado ataques sobre Líbano y las autoridades castrenses han aprobado el plan de ataque sobre el país vecino. El líder de la milicia libanesa a reconocido que el golpe sufrido es "importante y sin precedentes", pero ha subrayado que Israel recibirá "severas represalias y castigos justos" tanto en posiciones que esperan que sean atacadas, como en otros puntos en los que las autoridades israelíes no sospechan de posibles ataques de Hezbolá. "El castigo llegará. ¿Cuándo, dónde, como? Lo sabrás cuando llegue el momento", ha aseverado. HEZBOLÁ "NO SE DETENDRÁ HASTA EL FINAL DE LA GUERRA EN GAZA" Los ataques entre Israel y Hezbolá a través de la frontera con Líbano se iniciaron poco después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzara su ofensiva sobre territorio israelí --que dejó casi 1.200 muertos y 240 rehenes-- y la posterior respuesta del Ejército de Israel, que inició una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza con al menos 41.200 muertos. Hezbolá, junto a otros grupos islamistas de la región apoyados por Irán, ha lanzado ataques contra Israel en solidaridad con la población palestina. El estallido de dispositivos de comunicación en Líbano se enmarca dentro de las tensiones entre ambos países en un momento en que el Ejército israelí ha asegurado entrar en una "nueva etapa" de la guerra en el norte. De hecho, Nasralá ha lanzado un mensaje directo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien en la víspera aseguró que conseguiría que los civiles israelíes evacuados de la frontera norte con Líbano por los ataques de Hezbolá regresarían pronto a sus hogares. "No conseguiréis traer de vuelta a casa a los ciudadanos del norte", ha replicado el líder de la milicia libanesa. "Haz lo que quieras, no lo conseguirás. La única solución es detener la agresión contra el pueblo de Gaza. Ni la escalada militar, ni el asesinato, ni siquiera una guerra total traerán a vuestros colonos y residentes de regreso a la frontera. Lo sabes", ha señalado Nasralá en unas palabras dirigidas a Netanyahu. En este punto, Nasralá ha tachado de "imbécil" al comandante de las tropas del norte de Israel por sus declaraciones sobre su intención de crear una "zona de seguridad" entre ambos países. "Si piensan construir un cinturón de seguridad alrededor de la resistencia y piensan limitar los combates a esta zona, sus centros militares serán atacados en el norte de la Palestina ocupada", ha advertido. "Desde el primer día, el enemigo ha tratado de detener el frente de apoyo libanés utilizando todos los medios de intimidación", ha asegurado Nasralá, que lamenta que "los intentos de separar el frente libanés" son "recurrentes", pero no surtirán efecto en Hezbolá, que "no se detendrá hasta el final de la guerra en Gaza". "Llevamos casi doce meses diciendo esto. A pesar de todas estas masacres, estos heridos, estos sacrificios, lo digo: ¡Cualesquiera que sean los obstáculos y los sacrificios, la resistencia en Líbano no dejará de apoyar a Gaza, Cisjordania y Palestina", ha remachado el líder de la milicia libanesa, que dice que su causa "se fortalece" con los últimos acontecimientos. El martes se produjo la explosión de cientos de dispositivos buscapersonas que dejaron un balance de al menos doce muertos y unos 2.800 heridos; mientras que al día siguiente estallaron 'walkie-talkies' que por el momento han dejado 25 muertos y también cientos de heridos. A las familias de todos ellos Nasralá ha lanzado un mensaje de apoyo y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

