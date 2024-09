Marco Rose: "Ha sido un placer ver jugar a Griezmann"

Madrid, 19 sep (EFE).- El alemán Marco Rose, entrenador del Leipizig, señaló, después de perder 2-1 en el Metropolitano, que sus jugadores "lo dejaron todo en el campo", pero que cometieron "demasiados" errores, a la vez que destacó el partido de Antoine Griezmann, autor del primer tanto del Atlético y del pase del segundo. "Fue un placer verle jugar", dijo.

"Nos vamos tristes porque los chicos lo dejaron todo en el campo. Entramos bien al partido, pero después cometimos demasiados errores, lo que condujo a la confianza del Atlético, que tiene excelentes jugadores, y se metieron en el partido", explicó el entrenador.

"En la segunda parte, la teníamos bajo control, aunque ellos tuvieron sus oportunidades, lo cual no es de extrañar, pero el resultado en el último minuto es fastidioso", añadió.

El técnico declaró que en su equipo habían jugado cinco jugadores con menos de 21 años y que "quizá" habían acusado la falta de experiencia. "Estamos en la Liga de campeones y en este nivel son los detalles los que deciden un partido. No aprovechamos nuestras opciones después de salir bien al partido y encajamos los dos goles. No los defendimos adecuadamente. No supimos aprovechar bien los espacios, sobre todo con el resultado de 0-1 en el marcador y nos vamos como perdedores".

"No tenemos mucho tiempo para detenernos en las consecuencias de este resultado. El viernes tenemos otro partido y tenemos que recuperarnos y recuperar la energía. Seguimos teniendo mucha confianza en nuestro estilo de juego. Hoy había muchos jóvenes en el equipo0s y hay que seguir confiando en ellos".

Preguntado por el partido de Arthur Vermeeren, cedido por el Atlético en el equipo alemán, dijo que "es muy joven y jugaba contra su exequipo en su anterior estadio y no es fácil". "De todas formas ha jugado bien. Se le ven condiciones de estratega, de ver el pase al espacio. Seguimos confiando en él". EFE

