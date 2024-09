La Reina Letizia apuesta por Carolina Herrera en su segunda aparición pública tras cumplir 52 años

La Reina Letizia ha acudido a la entrega de los Premios Retina ECO, organizados por Retina en colaboración con Capgemini, estrenando un vestido vaquero con el que ha cautivado a todo su público por ser una elección triunfal para este otoño. Cimico, Mapfre, Nortegas, ABB y Sepiia han resultado los vencedores de su IV edición, siendo reconocidos como los mejores proyectos de 2023 en materia de sostenibilidad y cambio climático haciendo uso de la tecnología. Tras ser el centro de atención en Cantabria por lucir la camisa de la colección de Victoria Beckham para Mango, la monarca ha asistido a estos premios en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con un vestido denim de corte midi sin mangas y cinturón en el mismo tejido que ha combinado con accesorios rojo. No ha arriesgado, pero ha entrado de lleno en esta época de entretiempo en la que muchas veces no sabemos qué ponernos. Pues bien, este vestido de Carolina Herrera es ideal no solo por su vaquero sino también por su caída. La monarca ha elegido este vestido para su segunda aparición pública tras cumplir 52 años y está a la venta por 750 euros.

