Alejandra Rubio deja claro que está muy contenta con su nuevo proyecto profesional

Alejandra Rubio se ha enfrentado este miércoles, 18 de septiembre, a Alessandro Lequio en directo desde 'Vamos a ver' por las críticas que ha hecho del padre de su hijo: "No me mola la gente falsa porque yo podré ser muchas cosas, pero falsa no. Lo de faltar el respeto al padre de mi hijo cuando no estoy porque no tienes lo que ha que tener para decírmelo cuando estoy delante, sinceramente no lo entiendo". Además, la joven desvelaba que "estoy haciendo un proyecto personal", por el que está "súper contenta y tampoco puedo decir mucho porque no puedo hablar por contrato". Y es que ya ha trascendido que estaría realizando su propio documental, pero sin embargo la protagonista no ha confirmado nada. Tras su colaboración en 'Vamos a ver', la joven ha regresado a casa y ha recalcado que "todo está fenomenal" y que "estoy contentísima" con este nuevo proyecto profesional que le ha devuelto la ilusión. Además, ha dejado claro que "no estoy enfadada" con la prensa, pero "se me han malinterpretado unas declaraciones que di a una compañera tuya que es muy insistentes, que le dije 'qué quieres que te conteste, si ya lo he dicho todo' y ya está". Eso sí, al decirle que tiene menos paciencia que pareja con las cámaras, Alejandra ha vuelto a sacar las garras por el modelo y ha contestado que "Carlo tiene mucha más paciencia que yo, las apariencias engañan".

