Alcaraz:"Voy a echar de menos a Nadal en la Copa Laver"

Berlín, 19 sep (EFE).- Carlos Alcaraz, que se estrena en la Copa Laver de tenis como uno de los referentes del equipo europeo, disfruta del cariño mostrado por el público, expectante por su presencia en Berlín para disputar este evento del que forman parte varios de los mejores jugadores del mundo.

Alcaraz atendió a EFE tras el acto de presentación de la competición, llena de público expectante público alrededor de la emblemática Puerta de Brandenburgo de Berlín. El número tres del mundo lamentó la ausencia de su compatriota Rafael Nadal, al que, dijo, va "a echar de menos" en el torneo".

- Pregunta: Es usted nuevo en esta competición y aún así es el más ovacionado por los aficionados

- Respuesta: "Es increíble. No me esperaba que hubiera tanta gente y ha sido un recibimiento muy bonito, muy cariñoso. Es la primera vez que vengo a Berlín y va a ser una semana bastante especial. El cariño de la gente siempre se agradece".

- P: ¿Qué espera de esta Copa Laver?

- R: "Sobre todo disfrutar. Es un evento único. Es muy bonito estar rodeado de los jugadores contra los que normalmente compito todo el año y que estén ahí animándome. Vamos a disfrutar el fin de semana al máximo y vamos a darlo todo para llevar la victoria a Europa, que lleva dos años sin conseguirla".

- P: ¿Qué sensaciones tiene después de la última eliminatoria de Copa Davis?

- R: "La verdad es que muy buenas. El objetivo era clasificarnos. Ganamos las tres eliminatorias y nos clasificamos como primeros. No se puede pedir más. Hicimos un gran trabajo. Personalmente intenté estar lo mejor posible, alcanzar el mejor ritmo para ayudar al equipo y me fui con una alegría tremenda y con muy buenas sensaciones. Me subió la confianza y me fui de la Copa Davis muy contento".

- P: El primer día de competición es el viernes, ¿espera ya participar en esa primera jornada?

- R: "Hay que verlo. Tenemos que hablar con Bjorn Borg, el capitán, para ver cómo suceden los días".

- P: Lo interesante de este formato es que hace que hasta el último día no se decida el campeón

- R: "Totalmente. Es una de las razones por las que es un evento único. El formato es intenso y bonito. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero lo bueno es que la eliminatoria sigue viva hasta el último día y todo puede pasar hasta el final. Es muy bonito para los jugadores tener esa adrenalina todos los días y también para el público".

- P: Dijo el martes Roger Federer que estaba "emocionado" por que usted participara en Copa Laver. ¿Qué le provocan esas palabras?

- R: "Es increíble. Siempre he querido coincidir con él. Tuve la opción de calentar con Federer en Wimbledon hace ya tiempo, pero no pude hablar mucho con él. Desde que estoy en el circuito me hubiera gustado compartir más tiempo, pero no lo he hecho, ojalá puedo verlo más aquí, en la Copa Laver, y pasar más tiempo. Que él pueda estar en mis partidos es una alegría".

- P: En relación a ese encuentro que tuvo en Wimbledon con él, mencionó Federer un poco en broma, que le debe una disculpa porque pasó más tiempo con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que con usted.

- R: (Ríe) "Está claro que yo pude entrenar con él por Juan Carlos, que el día anterior estuvo con Roger, y él le había comentado que estaba trabajando con un 'junior'. Yo entonces no hablaba mucho inglés y al estar rodeado de gente la verdad es que no me salían las palabras. Por eso ahora quiero estar más tiempo con él".

- P: ¿Hay algún tenista en el Equipo Mundial con quien tenga un interés particular por enfrentarse?

- R: "Todos tienen un gran nivel y todos son peligrosos. Con Tiafoe siempre son partidos difíciles y con grandes puntos. Con Fritz también me gustaría medirme para ver cómo está mi nivel, ya que viene jugando a un gran tenis. Con todos serán grandes batallas".

- P: ¿Qué se siente teniendo de capitán a Bjorn Borg?

- R: "Es increíble poder estar con una leyenda como Borg, que pueda aprender de él, que esté en mis partidos, que me anime, que me diga cosas... Va a ser una experiencia única que voy a recordar por el resto de mi vida".

- P: ¿Se va a echar en falta en la competición a Rafa Nadal?

- R: "Obviamente Rafa hubiera sido un gran apoyo para el equipo. Personalmente es una alegría tenerlo cerca, así que lo voy a echar de menos aquí en la Copa Laver. Fue una pena porque se bajó a última hora. Espero poder coincidir pronto con él y que esté mejor para seguir disfrutando de su tenis".

Juan Manuel Sánchez