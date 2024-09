Al menos dos muertos y 10 heridos en un ataque de los paramilitares al norte de Jartum

Jartum, 18 sep (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras diez resultaron heridas en un ataque del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra zocos y barrios residenciales en la localidad de Karari, al norte de la capital sudanesa, Jartum, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud del estado de Jartum informó de que un total de "doce civiles fueron víctimas" del ataque de los paramilitares en diferentes zonas de Karari, donde dos de ellas murieron mientras que las heridas lograron llegar a los hospitales de Al Nau, Sawaed y Desoki, próximos a la localidad.

El ministerio detalló que entre los fallecidos se encuentra una niña y un individuo no identificado, si bien no ofreció más datos sobre ellos, y remarcó la posibilidad de que todavía lleguen más personas heridas, aunque no ofreció una cifra, según un comunicado.

"La milicia sigue con su ataques sistemáticos contra lo ciudadanos y tiene como objetivo las zonas pobladas. Atacó el zoco de Sabrin, los barrios adyacentes y la estación Al Fath llena de transeúntes y ciudadanos", afirmó en la nota, que especificó que el zoco quedó cerrado tras el ataque.

La guerra entre el Ejército y los paramilitares estalló el 15 de abril de 2023 por el desacuerdo entre ambos respecto a la inclusión de las FAR en puestos de responsabilidad política en el gobierno surgido tras el golpe de Estado de 2021, que acabó con el intento de democratización del país iniciado tras el derrocamiento en 2019 del ex presidente Omar Al Bashir.

El conflicto ha causado unos 20.000 muertos, 33.000 heridos, 7,9 millones de desplazados internos y 2,1 millones de refugiados en otros países, según Naciones Unidas. EFE

