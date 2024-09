Reinildo: "Mi objetivo es inspirar a la gente, pensar que todo con trabajo es posible"

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 17 sep (EFE).- Más allá de futbolista del Atlético de Madrid, con un impresionante despliegue defensivo, Reinildo Mandava es una persona comprometida, implicada en su comunidad, con charlas en los orfanatos de su ciudad natal de Beira, en Mozambique, para transmitir a los más pequeños que si él ha llegado hasta aquí ellos también pueden hacerlo.

"Tengo un objetivo de vida completamente diferente de los demás, porque mi intención siempre como futbolista, como persona, es inspirar a la gente, sobre todo a los niños pequeños, a la generación que viene, que no piensan que todo con trabajo es posible. Yo he llegado hasta aquí con una trayectoria increíble, por todo lo que he vivido y he pasado", explicó en una entrevista con la Agencia EFE tras el entrenamiento en Majadahonda.

"Intento siempre proporcionar esto y también ayudando a los orfanatos de mi ciudad, sobre todo, para que haga ilusión a los niños, que me vean allí, que me vean como un ídolo, una persona de referencia. Si Reinildo lo ha conseguido, nosotros también lo podemos conseguir. Hoy estamos en un orfanato, en un sitio, porque no tenemos padres, no tenemos comida, no tenemos la educación... Pero es posible", continuó el futbolista de 30 años.

"Yo he pasado por lo mismo, he crecido sin tener a mis padres vivos, pero estoy aquí. Tengo mi familia, ahora mi mujer y mis hijos, que son todo para mí. Entonces, cada día que pasa transmito, no sólo a estos niños, sino a mis hijos, el verdadero sentido de la vida. No es el dinero ni es esto, pero sí la esencia, el legado que vas a dejar tú, que la gente te mire como una fuente de inspiración. Es mi interés de vida", contó Reinildo sobre esas charlas.

En lo deportivo, como futbolista, asoma el retorno a la Liga de Campeones, este jueves contra el Leipzig en el estadio Cívitas Metropolitano. "Nosotros estamos bien. El equipo se siente muy bien en todo el conjunto, porque se ve y se nota que, cuando trabajamos todos juntos, las cosas aparecen. Estamos bien, nos sentimos bien, partido a partido, a seguir luchando y seguir trabajando todos los días para mejorar más", repasó.

El Atlético ha sumado tres victorias y dos empates en sus primeros cinco encuentros de competición oficial, pero también ha sostenido su portería a cero en los cuatro últimos de manera consecutiva. No atravesaba una racha igual desde el curso 2020-21, cuando fue campeón de LaLiga EA Sports. "Esto es como la vida. Trabajas todos los días para seguir mejorando. Estamos trabajando bien, pero hay cosas que mejorar", apuntó.

"Estamos contentos por esta particularidad, hemos empezado bien con la portería a cero, pero hay que seguir trabajando, porque esto no depende sólo de la defensa, del portero, sino de todo el equipo. Cuando estamos todos juntos, como un bloque, es más difícil para los rivales", advirtió Reinildo, que insistió en el concepto del fútbol como un deporte colectivo, más allá de las individualidades.

"Estamos juntos trabajando, con confianza todos juntos, con la calidad que ha venido en los fichajes, que es muy buena para el equipo. Tenemos una buena plantilla, estamos trabajando y queremos demostrarlo dentro del campo. No es con los nombres. El conjunto es lo que vale. Somos todos juntos. Eso es lo que cuenta para nosotros", enfatizó.

"Trabajamos todos juntos, sufrimos todos juntos. Lo importante es que estemos todos juntos dentro y fuera del campo. Es lo más importante, que el equipo esté unido", abundó el lateral, que no dio el salto hasta la primera división portuguesa hasta los 25 años, con el Os Belensenses. Antes jugó en su ciudad natal, en el Ferroviario Beira, fichó por el filial del Benfica y fue cedido al Fafe y al Covilha, de la segunda categoría lusa, antes de jugar y ganar la Ligue 1 con el Lille, por delante del París Saint Germain, hasta su llegada al Atlético.

¿A qué debe aspirar el equipo esta temporada? "Estamos partido a partido disputando y al final hacemos las cuentas. Partido a partido, a luchar, a trabajar y a seguir", respondió el jugador, que ensalzó la condición "especial" de la Liga de Campeones, antes de medirse al Leipzig, un "partido interesante" contra "un buen equipo, que ya tiene experiencia" en esta competición. "Esperamos en nuestra casa, con nuestros aficionados, dar una alegría".

En una "nueva realidad", la variación de formato de la Liga de Campeones implica dos encuentros más en la primera fase respecto al pasado curso, en un calendario ya de por sí cargado de partidos. "La verdad es que ésta es nuestra vida. Estamos acostumbrados, aunque sepamos que es difícil y duro por el tema de los viajes, sobre todo los viajes internacionales que te llevan días volando", explicó.

"Pero hay que seguir trabajando, llegar al club, recuperar de la mejor manera posible para estar listos todos los partidos. No somos de excusas, somos de estar en el campo y ayudar", continuó Reinildo, que, una vez restablecido de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida en febrero de 2023 y de la que ya reapareció la pasada campaña, se encuentra "muy bien" en la actualidad.

"Cada partido que pasa, cada entrenamiento, me voy sintiendo mejor aún, pero soy una persona que me gusta trabajar siempre al 120 por ciento. Me queda un poquito para llegar ahí, pero me siento fenomenal. En el partido lo doy todo. Doy el 120 por ciento. Me gusta. Estoy ahí para defender y ayudar a mi equipo. Es mi manera de ser, doy todo en el campo", expuso.

Titular indiscutible en su primer año y medio en el Atlético, ahora es habitualmente suplente en el esquema de Diego Simeone. "Así es la vida. No me han contratado aquí diciéndome que voy a jugar todos los partidos. Soy uno más para ayudar a lo que me toca. Sea cinco minutos o lo que sea, lo importante es que doy todo de mí en el campo. Sean 5, 20 o 90 minutos, estoy aquí para ayudar. Soy uno más", valoró.

El atacante más difícil de defender para Reinildo "puede ser" el argentino Angel Di María, según recordó durante la entrevista, en la que afirmó que no repara mucho "en los nombres" cuando sale al terreno de juego para defender a uno u otro rival: "Yo hablo en el campo. A mí me dan igual los nombres. Estoy ahí para defender y estar haciendo mi trabajo. No miro mucho a los nombres ni la dimensión de la gente, porque para mí todos son igual".

Diego Simeone, su entrenador en el Atlético, le ha cambiado "la mentalidad, sobre todo", desde su fichaje en el mercado de invierno del curso 2021-22.

"Me ha ayudado mucho en algunos aspectos y me ha despertado algunas cosas que yo ya tenía un poco olvidadas. Y sobre todo la mentalidad, cómo él como entrenador piensa y cómo lo transmite", dijo.

El próximo 30 de junio finaliza su contrato con el Atlético. ¿Ha recibido alguna oferta de renovación? ¿Cómo se plantea su futuro? "Yo estoy aquí, tengo contrato, ahora mismo estoy pensando sólo aquí, con mi equipo, y en ayudar a mi equipo", contestó Reinildo, protagonista de 78 partidos con el club rojiblanco y ya con la mirada en la Champions. El mayor anhelo y el único título que le falta al conjunto madrileño. EFE

id/nam