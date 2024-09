Míchel: "Este es un sueño merecido que tenemos que gozar"

El entrenador del Girona FC, Míchel, aseguró este martes en la previa del histórico partido de Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes de París que vivien un "sueño merecido" que quieren competir y siendo ellos mismos en busca de la victoria, pero sobre todo quiere "gozar" este nuevo episodio en la historia del club. "El año pasado hicimos las cosas de una manera espectacular, fue un año histórico. Hemos llegado a un lugar que era un sueño pero que es merecido. Estamos ilusionados, motivados, es un sueño que tenemos que gozar. El crecimiento del club se demuestra en momentos como este. Tenemos que dar la mejor versión y gozar de este merecido momento", manifestó en rueda de prensa. Para Míchel todo lo que rodea este encuentro es "positivo". "Estamos en 'Champions' y nuestra idea es que LaLiga da tranquilidad y crecimiento al club. Aquí venimos a competir, queremos hacer las cosas bien, pero con una derrota o mal partido en París no tendré la sensación de sufrir en LaLiga, dejaré al margen el partido de 'Champions'", comentó. "Hubiera preferido jugar el primer partido en casa, hubiera sido lo mejor para mí. Pero ha tocado un 'partidazo' aquí en París, 'siempre quedará París', y es un momento histórico para nosotros y por eso pienso que es el mejor partido que podemos jugar; porque es el primero del Girona en la 'Champions'. No tengo ninguna sensación negativa, todo es positivo", reiteró. Y afrontan este duelo con la misma mentalidad de siempre, sin cambios. "Tenemos una manera de hacer las cosas y si es posible queremos ganar el partido. Tendremos que hacer las cosas bien y que el PSG no tenga el mejor día, porque son un equipo muy fuerte y el año pasado llegaron a semifinales y en su país lo ganaron todo", avisó. Además, calificó a Luis Enrique Martínez de entrenador 'top'. "La plantilla ha perdido a Mbappé pero es un equipazo, juegan en casa y es nuestro primer partido. Solo pido dar nuestra mejor versión, con personalidad y carácter para ser reconocibles. Si es así, seré feliz", reconoció. "No estamos en la comparación, Luis Enrique es un entrenador 'top' que ha logrado grandes éxitos en clubes y selección. Su idea de juego me parece espectacular, siempre mira a la portería rival. Puede jugar directo o dar 20 pasos pero no renuncia a su idea de ser vertical y agresivo para ir a buscar el gol. Le admiro y me ha tocado analizarlo con más preocupación que otra cosa. Intentaremos que se lo pueda pasar bien y podamos disfrutar de un buen partido", alegó, en respuesta a las declaraciones previas del asturiano. Míchel es consciente de que este sueño europeo lo viven gracias al crecimiento de un proyecto que empezó con sufrimiento. "Viniendo a este estadio he recordado el año en Segunda y el partido en Tenerife. Después de tres temporadas, estamos en un partido de 'Champions'. Con esa idea de mirar atrás y ver la dificultad pasada como para no pasar página por un partido malo", comentó, en referencia a la última derrota en casa contra el Barça, en LaLiga EA Sports. Por su parte, el delantero y capitán 'gironí' Cristhian Stuani se mostró orgulloso de poder ser titular en el estreno, también para él, en la 'Champions'. "Para mí es un orgullo y un honor poder ser parte de todo esto, es algo muy especial por lo que significa para nuestro club jugar su primera 'Champions', y por lo que he vivido y pasado en este club y tener el privilegio de jugar un partido como este. No me da la vida para agradecer el gesto del entrenador", se sinceró. "Ojalá que sea la primera de muchas 'Champions' para Míchel, sabe perfectamente lo que sabe de él y no está mal decirlo; para nosotros es el mejor entrenador que podríamos tener. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, con muchos futbolistas, y es gran artífice de lo logrado", manifestó sobre Míchel. "Una vez que se hizo realidad la clasificación, uno se empieza a imaginar situaciones cuando pones la cabeza en la almohada y sí, lo he pensado mucho y tengo deseo de poder ayudar al equipo y de competir el partido. Y obviamente de hacer un gol, o dos, los que se puedan. En 'Champions' no tengo experiencia, va a ser mi primer partido y todo el camino vivido me ha llevado a llegar con una madurez que me ayudará", comentó. "En el momento que estamos, a punto de debutar en una competición histórica, los ojos están puesto en esto. Sin obviar que es importante el descanso del futbolista y poder tener a los jugadores en condiciones óptimas. Ojalá podamos notar que se tiene muy en cuenta esa situación y que el futbolista se sienta protegido", reconoció Stuani.

Compartir nota: Guardar Nuevo