Aznar contará con Feijóo y Metsola en el Campus FAES, que dedicará una mesa de debate a la situación en Venezuela

El expresidente José María Aznar inaugurará el próximo lunes el Campus FAES que contará en la sesión de clausura del 26 de septiembre con las intervenciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Además, la fundación dedicará una mesa de debate a la situación de Venezuela. FAES celebrará su campus entre el 23 y el 26 de septiembre en Madrid bajo el título 'La renovación de la Unión Europea', con una docena de debates que versarán sobre la transición energética, el futuro económico de Europa, la crisis del Estado de Derecho, la relación transatlántica, la UE y América Latina, la nueva Guerra Fría o la inteligencia artificial. Además, el miércoles habrá una mesa dedicada a Venezuela, que contará entre sus panelistas con el expresidente de Colombia Andrés Pastrana; Pedro Burelli, director ejecutivo de B+V Advisors, LLC; y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas. La moderación correrá a cargo del periodista venezolano Miguel Henrique Otero, director de El Nacional. Aznar, que se entrevistó este lunes con el candidato opositor venezolano Edmundo González, avisó que la comunidad internacional "no puede consentir el deterioro democrático en ese país". "Todos debemos trabajar para que el exilio de Edmundo González acabe cuanto antes y pueda ejercer como presidente de una Venezuela en paz y libertad", aseguró. GARAMENDI, MANUEL VALLS, FELIX ROLDÁN, ENTRE LOS PONENTES El campus ha llamado a otros expertos, académicos y empresarios como el embajador John Bolton, asesor seguridad nacional USA (2018-2019); el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el exprimer ministro de Francia Manuel Valls; el expresidente de Ecuador Guillermo Lasso; el expresidente de México Felipe Calderón; o Ivan Vejvoda, director del programa 'Future of Europe', IWM. El campus servirá asimismo para presentar el informe 'Reflexiones en torno a la pobreza infantil en España' que la fundación ha elaborado junto a Save the Children. El líder del PP y la presidenta del Parlamento Europeo se encargarán de la clausura de las jornadas el jueves 26 de septiembre.

Compartir nota: Guardar Nuevo