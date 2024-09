Ucrania destaca que el reciente ataque ruso contra un carguero con grano fue fuera del corredor de cereales

Las autoridades de Ucrania han explicado este lunes que el ataque ruso perpetrado la semana pasada contra un carguero que transportaba trigo se llevó a cabo fuera del corredor de cereales diseñado por Kiev y sus socios. "El tiempo dirá si fue un ataque dirigido o no", ha dicho el portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dimitro Pletenchuk, quien ha señalado que este tipo de incidentes se han producido en varias ocasiones más. "Desafortunadamente, tuvimos un caso similar el año pasado", ha contado. "Sin embargo, esto no cambia el hecho de que los rusos atacaron un barco civil, independientemente de si fue el resultado de un 'uso irresponsable' de las armas o un ataque dirigido", ha afirmado en declaraciones a la televisión ucraniana. Pletenchuk ha destacado que el corredor ucraniano funciona de manera estable ya que la mayoría de las rutas se encuentran en aguas territoriales de los países de la OTAN. Allí, los rusos no se atreven a crear incidentes de este tipo, ha dicho. Asimismo, ha precisado que para el ataque se utilizó un misil antibuque Kh-22, una pieza, ha dicho, obsoleta y sin apenas producción.

