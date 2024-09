Morales rechaza la acusación de Arce sobre su implicación en unas protestas para sacarle del Gobierno

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha rechazado este lunes estar detrás de las manifestaciones que se han convocado contra el Gobierno de Luis Arce, tal y como este dijo en la víspera, y ha acusado al actual mandatario de manipular a la opinión pública y de no haber hecho nada contra la corrupción y la crisis que han motivado estas protestas. "El presidente Arce no solo está desesperado, sino también confundido", ha escrito en su cuenta de X en respuesta al discurso televisado este domingo en el que apunta a Morales como instigador de unas protestas que darán posteriormente paso a "un golpe de Estado". Para Morales, este tipo de declaraciones no están a la altura del cargo que ostenta Arce y le ha acusado de "manipular" a la opinión pública. Esta movilización, apunta, "es la respuesta del descontento del pueblo hacia un Gobierno que ha protegido la corrupción, que nunca hizo nada para solucionar la crisis". "La marcha para 'Salvar Bolivia' no es para favorecer a una persona, como falsamente dice Luis Arce; es la respuesta de un pueblo cansado de un gobierno inconsciente", ha escrito.

