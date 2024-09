El Alinghi y el American Magic se ganan un día más de regatas en la America's Cup de Barcelona

El Alinghi Red Bull Racing de Suiza y el NYYC American Magic de Estados Unidos siguen en liza en las semifinales de la Louis Vuitton Cup de la 37ª America's Cup de Barcelona al ganar sus respectivas regatas de este lunes, en semifinales, ante el INEOS Britannia de Gran Bretaña y el Luna Rossa Prada Pirelli de Italia en una jornada suspendida por falta de viento. El 'Boat One' del Alinghi y el 'Patriot' del American Magic se ganaron este lunes un día más de regatas en Barcelona y el no irse de esta Copa del América sin ninguna victoria en sus respectivas series de semifinales, que el INEOS Britannia y el Luna Rossa siguen dominando por 4-1. De momento, en una jornada en la que el viento hizo de las suyas, esta vez por falta de fuerza, en las aguas de la costa barcelonesa, tanto el Alinghi como el American Magic lograron su objetivo primordial; ganar la primera regata de sus semifinales para seguir vivos. Pese a una penalización para el Alinghi Red Bull Racing en la salida de la quinta regata de la semifinal 1 de esta Louis Vuitton Cup, que hacía presagiar un rápido adiós de los suizos a la competición, estos remontaron y se vieron favorecidos por la caída del 'Britannia' en varios pozos de viento de un campo de regatas que para nada favoreció al espectáculo; pero sí al sindicato suizo. Y es que se hundió el INEOS Britannia, que entró en un pozo de viento y su velocidad cayó por debajo los 10 nudos. Ello permitió al Alinghi, que llegó a ir casi 300 metros por detrás, recuperar la iniciativa al poco de empezar la tercera manga de las seis previstas. Los británicos, incapaces de recuperar el vuelo al estar en una zona de apenas 6 nudos, vieron cómo el Alinghi se iba a más de 500 metros por delante y además, tras otra caída de los 'foils' (alerones), se duplicó esa desventaja y se sumó a una penalización por salirse del campo de regatas La regata fue recortada por la Comisión de Regatas a 5 balizas y, pese a que en la cuarta manga fue el Alinghi quien 'planchó' y perdió el vuelo, ya con 1.965 metros de margen sobre el 'Challenger of Record' que optó por bajar los brazos, con muchos problemas para poder poner a volar su plateado barco. En la quinta y esta vez última manga, apenas sin viento, ambos varcos iban flotando delante de la capital catalana, sin poder volar y tardando una eternidad en poder llegar a la baliza final por la falta de viento. Menos de 10 nudos de velocidad en ambos sindicatos, pese a que parecía que el viento empezaba a soplar con algo más de intensidad. Al final, se llegó a usar la cuenta atrás para el tiempo límite de 15 minutos para dar por finalizada, sin ser válida, la regata. El Alinghi, como el INEOS, tenía problemas para volar y, pese a ir con gran ventaja, debía llegar a meta antes del tiempo límite para poder sumar su primer punto en esta semifinal de la Louis Vuitton Cup. Sufrió pero lo hizo, celebrando por todo lo alto ese 4-1 en contra, pero la primera victoria en su semifinal. Y algo similar sucedió en la quinta regata de la segunda semifinal, entre el NYYC American Magic de Estados Unidos y el Luna Rossa Prada Pirelli italiano. Como en la primera 'semi', esta arrancaba con 4-0 para los transalpinos y la opción de sellar su pase a la final de esta Louis Vuitton Cup, pero los de Nueva York, con base en Pensacola (Florida), se impusieron para alargar la serie. En la tercera de las seis mangas, con mejor viento que en la primera regata del día, una primera penalización para Luna Rossa, que iba por delante, les obligó a pasar por detrás de un 'Patriot' con prioridad de paso, pero justo después se volvieron a cruzar y el barco italiano recuperó la cabeza. En una regata emocionante, los italianos perdieron el vuelo y se cayeron sobre sus 'foils' tras un enésimo cruce en una regata que fue un puro 'match race'. Al Luna Rossa le fue casi imposible ganar velocidad para recuperar el vuelo y el Magic consiguió una ventaja impresionante que llegó a ser de más de 1.500 metros. En el tramo final, Tom Slingsby y Lucas Calabrese no cometieron errores y aprovecharon la oportunidad con un gran control de vuelo de Andrew Campbell y Mike Menninger, logrando una brillante victoria para mantener vivas sus esperanzas de semifinales de la Louis Vuitton Cup y poner el marcador 4- 1. Pero ahí acabó la jornada, aunque no fue hasta unas dos horas después cuando el Comité de Regatas decidió que ya no querían hacer esperar más al Alinghi y al INEOS Britannia, que iban a disputar su segunda regata del día, la sexta de su semifinal. Sin viento, se optó por cancelar el resto de la jornada y las semifinales, ambas con 4-1, se reanudarán el miércoles.

