David Villa: "Va a ser complicado igualar la mística del Calderón en el Metropolitano"

"Va a ser complicado llegar a igualar la mística del Calderón. Voy bastante al Metropolitano y veo una comunión más importante, veo grandes ambientes y una animación enorme, la gente está a gusto", analizó el asturiano en la presentación de la nueva edición 'Cinco Equipos, Cinco Estrellas' de Mahou para celebrar que cinco clubes madrileños compiten esta temporada en LaLiga EA Sports. El 'Guaje', en clave 'colchonera', recordó que el Atlético de Madrid "ya tuvo opciones de pelear por el título" doméstico en las últimas temporadas". "Y si no se ha conseguido no ha sido por falta de ambición, los rivales también juegan", advirtió. "El Atleti ha dado un paso y ha incorporado cinco jugadores de nivel que dan un salto la plantilla. Real Madrid, Barça y Atleti son los tres claros candidatos", expresó sobre el mercado rojiblanco, aunque cree que los fichajes "necesitan tiempo de adaptación" para "cada vez" ir "a mejor". "Van sacando los puntos. Con el paso del tiempo se irá acoplando todo mucho más. Puntuar hasta encontrar la estructura es importante", agregó. Finalmente, Villa deseó la llegada del atacante noruego Erling Haaland a LaLiga EA Sports, sin revelar a qué equipo, para crear esa "competencia" con Mbappé, aunque no sabe "si llegarían" a igualar el duelo Leo Messi-Cristiano Ronaldo.

