Arranca en Londres la audiencia contra el City por supuestas irregularidades financieras en la Premier

Los abogados del Manchester City se presentaron este lunes en el Centro Internacional de Resolución de Disputas (IDRC) de Londres, donde comenzó una audiencia para examinar los 115 cargos emitidos por la Premier League contra el club. Lord Pannick KC, de Blackstone Chambers, que lidera el equipo legal del actual campeón inglés, fue fotografiado llegando al IDRC, cerca de la Catedral de San Pablo en el centro de la capital inglesa. Según los informaciones, esta audiencia se ha programado para 10 semanas y no se espera hasta el año 2025 el veredicto de una comisión independiente que debe decidir sobre unos cargos que se remontan a la temporada 2009-2010 y que tratan sobre la información financiera que debería haber proporcionado el City a la Premier League. La liga acusó en febrero de 2023 al equipo inglés de supuestas infracciones de las normas financieras de la competición a partir de la temporada 2009-2010 y hasta el curso 2017-2018. En concreto, el club habría evitado proporcionar "de buena fe" la información de las cuentas con una visión "veraz y justa". La Premier se refiere a los documentos que acreditan su fuente de ingresos en ese periodo, incluidos los provenientes de patrocinios, con las "partes vinculadas" y los costes de cada uno de los acuerdos y operaciones. Un segundo conjunto de incumplimientos afectaría al sueldo del entrenador del club entre 2009 y 2013 -el italiano Roberto Mancini-. Según la Premier, el City no incluyó todos los "detalles" de la remuneración del técnico. Así como también habla de alteraciones en los sueldos de los futbolistas entre 2010 y 2016. El tercer grupo de acusaciones abordaría el supuesto incumplimiento del 'Fair Play' financiero de la UEFA entre 2013 y 2018. En 2020, el organismo rector del fútbol europeo ya expulsó de sus competiciones al City por no seguir esas normas de control económico, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) anuló la sanción en julio de ese mismo año. El City, según lo comunicado por la Premier, tampoco siguió el reglamento de la competición en lo que a "rentabilidad y sostenibilidad" se refiere entre 2015 y 2018. Finalmente, el quinto grupo de supuestas infracciones del comunicado abordaba las normas que obligan a los clubes a "cooperar y ayudar a la liga en sus investigaciones", algo que no habrían seguido desde 2018 hasta la actualidad. Por este motivo, el Manchester City podría enfrentarse a una serie de sanciones que incluyen una severa sanción de puntos o incluso la expulsión de la Premier League si es declarado culpable. De todos modos, el club ha negado cualquier irregularidad y ha dicho previamente que tiene un "amplio conjunto de pruebas irrefutables" para respaldar su postura. Los asuntos financieros del actual campeón de la Premier League han sido objeto de un escrutinio constante desde su adquisición por parte del Grupo Abu Dhabi United del Jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan en 2008.

