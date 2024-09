(Previa) Osasuna busca la zona noble en Vallecas

El CA Osasuna tratará de meterse este lunes (21.00 horas), en el último partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports, en los puestos europeos en su visita a Vallecas, donde el Rayo Vallecano necesita poner fin a una serie de tres partidos sin conseguir la victoria para no verse envuelto en problemas. Los navarros han cosechado siete de los 12 puntos que se han puesto en juego hasta el momento y cuentan con las mismas unidades que permiten al Deportivo Alavés (7) marcar la sexta plaza, la última de las de acceso a competición continental. El conjunto rojillo arrancó la temporada con un empate ante el Leganés en casa (1-1) y una victoria ante el RCD Mallorca (1-0), también en El Sadar, antes de caer de manera estrepitosa con el Girona (4-0). Sin embargo, justo antes del parón se recuperaron anímicamente con otro triunfo frente al RC Celta (3-2). Para este lunes, Vicente Moreno no podrá contar con Kike Barja ni con Iker Muñoz, y se mantiene a la espera de cómo evoluciona el delantero croata Ante Budimir, que sufre molestias en el muslo. También es duda Iker Benito por problemas en los isquiotibiales. Enfrente, el Rayo no pudo dar continuidad a la victoria de su debut ante la Real Sociedad (1-2) y solo ha cosechado un punto desde entonces. Firmó tablas en el derbi con el Getafe (0-0) y, posteriormente, cayó tanto con el líder Barça (1-2) como con el Espanyol (2-1). Sus cuatro puntos le mantienen solo uno por encima de la zona de peligro. Ni el 'Pacha' Espino ni Diego Martínez estarán a disposición de Iñigo Pérez, que recupera a Dani Cárdenas y que solo está pendiente de Aridane, con molestias musculares. --PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS. Rayo Vallecano - Osasuna. Quintero González (C.Andaluz) 21.00.

