El argentino Gago dice que no hay que exagerar la falta de contundencia del Guadalajara

México, 14 sep (EFE).- El argentino Fernando Gago, entrenador del Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, dijo este sábado que no hay que exagerar la falta de contundencia que su equipo mostró en la derrota por 1-0 ante el campeón América en la séptima jornada del Apertura 2024.

"No somos tan buenos cuando goleamos, ni tan malos cuando no hacemos goles. El juego pasado hicimos cinco y tuvimos menos situaciones, así es el fútbol, hoy tuvimos más situaciones de gol, hasta cuatro en el segundo tiempo y simplemente no convertimos, no es para tanto", dijo el técnico en referencia al triunfo de 5-0 que tuvo su equipo ante Juárez en la sexta jornada.

El partido de este sábado fue dominado por el Guadalajara, que tuvo mayor posesión y al menos un cuatro opciones claras que sus futbolistas no supieron capitalizar. América anotó gracias a un remate de Ramón Juárez.

Gago reconoció que sus delanteros no estuvieron finos para marcar, pero no son los únicos que deben cargar con la responsabilidad de anotar.

"Obvio que perder el clásico es un resultado amargo, pero vamos a insistir con lo que queremos hacer a pesar de si fallan o no los delanteros. Necesitamos trabajar todos los demás en mejorar para concretar, no es sólo de ellos", mencionó el timonel.

El exestratega de Racing Club destacó las variantes que presentó su equipo en el segundo lapso que le permitieron meter al América en su arco.

"En el segundo tiempo los metimos atrás, por ahí sufrimos un poco por ir en busca del resultado. Nos falló el último pase y lamentablemente no nos alcanzó. Nos queda impotencia y mucha bronca, pero sé que si sostenemos esta tendencia ofensiva vamos a tener más posibilidades de ganar", concluyó.

Con la derrota el Guadalajara se quedó con 11 puntos en la séptima posición del torneo en el que acumula tres victorias, dos empates y dos pérdidas.

En la octava jornada, el Guadalajara recibirá al León el próximo miércoles. EFE

