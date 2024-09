Domingo, 15 de septiembre de 2024 (22.00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Trump se encuentra "a salvo" tras registrarse un tiroteo cerca de su club de golf

Washington (EFE).- La campaña del expresidente y candidato republicano, Donald Trump, informó este domingo que se registraron disparos en un lugar cercano a donde este se encuentra y confirmó que está "a salvo". "El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones. No hay más detalles por el momento", apuntó en un escueto texto distribuido a la prensa Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump. El suceso se produjo cerca de su club de golf en West Palm Beach, Florida, donde el expresidente se encontraba jugando al golf .

El FBI confirma que está investigando un "intento de asesinato" contra Donald Trump

Miami (EE.UU.) (EFE).- La Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) confirmó que el suceso junto al campo de golf donde estaba jugando el expresidente estadounidense Donald Trump está siendo investigado como un aparente "intento de asesinato". "El FBI ha respondido a West Palm Beach, Florida, y está investigando lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Trump", apuntó en un comunicado. Según medios estadounidenses como CNN, una persona fue detenida en las inmediaciones del campo de golf mientras portaba un arma larga, un rifle AK47, y tenía la intención de atacar al candidato republicano. Aunque no hay confirmación oficial, los medios aseguran que el Servicio Secreto disparó contra el sospechoso después de ver que iba armado.

Borrell califica de "dictatorial" el régimen de Maduro en Venezuela

Madrid (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó de "dictatorial" y "autoritario" el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en alusión a las detenciones arbitrarias y a que el líder de la oposición, Edmundo González, tuvo que huir del país. En una entrevista concedida a la cadena de televisión privada Telecinco, Borrell indicó que con decir que el régimen de Venezuela es dictatorial "no arreglamos nada", sino que se trata de intentar resolver las cosas y ello reclama a veces "una cierta contención verbal". "Pero no nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después", agregó.

Venezuela llama "vocero del mal" a Borrell tras declaraciones sobre el Gobierno de Maduro

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela llamó "vocero del mal" al alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, luego de que este calificara como "dictatorial" y "autoritario" al Ejecutivo de Nicolás Maduro. "Cuando decimos el basural de la historia, nos referimos al lugar donde está Borrell ahora, de entrevista en entrevista, vocero del mal, una retirada de la política con las manos manchadas de sangre, doblemente fracasado en sus intentos por dañar al pueblo venezolano, inventando Gobiernos ficticios", dijo el ministro de Exteriores del país caribeño, Yván Gil, en Telegram. Asimismo, expresó que Borrell deja un "oscuro legado" al convertir a la UE en una "institución decrépita, colonialista y guerrerista".

Francia recomienda a sus ciudadanos evitar a toda costa los viajes a Venezuela

París (EFE).- El Gobierno de Francia recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos a Venezuela salvo por "motivos de fuerza mayor" e instó a los franceses que ya están en el país suramericano a alejarse de "cualquier manifestación de cariz político". La recomendación a los viajeros, publicada este domingo, fue emitida por el centro de crisis y de apoyo del Ministerio de Exteriores de Francia, después del arresto de tres estadounidenses, dos españoles y un checo por parte de las autoridades de Venezuela, acusados de "desestabilizar" el país. El ministerio francés pide que todos los viajes previstos a Venezuela se aplacen, salvo si son de "fuerza mayor", debido al "aumento de las tensiones" tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que tanto el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, como el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, se consideraron vencedores.

Israel confirma con "alta probabilidad" haber matado a 3 rehenes en noviembre en Gaza

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí confirmó este domingo "con alta probabilidad" que tres rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados de un túnel en el norte de Gaza a mediados de diciembre, murieron en un ataque aéreo israelí perpetrado en noviembre contra el lugar donde se encontraban. Esas son las conclusiones anunciadas hoy por el Ejército a los familiares de Ron Sherman y Nik Beizer, ambos de 19 años, y Elia Toledano, de 28. Los tres presuntamente murieron en Gaza después de que Israel atacara el complejo de túneles en el que estaban secuestrados en Yabalia a fin de matar a un comandante de Hamás. La conclusión de su muerte "se basa en el lugar del hallazgo de los cuerpos en relación con el impacto del ataque, la realización del ataque, hallazgos de inteligencia, los resultados de los informes patológicos así como la determinación del Instituto de Medicina Legal", detalla un comunicado castrense.

Hamás advierte que Israel "no disfrutará de seguridad" a menos que detenga guerra en Gaza

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás elogió el lanzamiento por los hutíes de Yemen de un misil balístico dirigido contra el centro de Israel, y recordó que el país hebreo "no disfrutará de seguridad" a menos que ponga fin a la guerra en Gaza. (Vemos el ataque) como una respuesta natural a la agresión contra nuestro pueblo palestino, el hermano Yemen y la región árabe, y afirmamos que el enemigo sionista no disfrutará de seguridad a menos que detenga su brutal agresión contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", advirtió hoy Hamás en un comunicado oficial.

Al menos 41 heridos en ataque ruso con bomba guiada contra edificio residencial en Járkov

Kiev (EFE).- Al menos 41 personas, incluidos cuatro niños, resultaron heridas por el impacto en un edificio residencial de una bomba aérea guida lanzada por Rusia contra la ciudad nororiental de Járkov, según el alcalde, Igor Terejov. "Según datos actualizados, hay 41 víctimas, entre ellas cuatro niños, el menor tiene un año", escribió el alcalde en su canal de Telegram, en el que indicó que el enemigo alcanzó el décimo piso del edificio, el fuego se extendió a cuatro pisos, del 9 al 12. El fuego arrasó los cuatro pisos superiores.

Centenares de salvadoreños protestan contra el Gobierno de Bukele y piden cese de atropellos

San Salvador (EFE).- Centenares de personas protestaron en El Salvador contra el Gobierno de Nayib Bukele para exigir el cese de los atropellos a los derechos humanos, denunciar la falta de acciones para localizar a los desaparecidos y retrocesos en materia de género en una manifestación que coincidió con los actos de la Independencia de Centroamérica. Los manifestantes, entre ellos activistas de derechos humanos, familiares de desaparecidos y de detenidos en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, caminaron por las principales calles del Centro Histórico de San Salvador. La protesta coincidió con los actos de conmemoración de los 203 años de independencia de Centroamérica de España, que incluyeron desfiles de soldados, policías y estudiantes.

Organización ambientalista responsabiliza al Gobierno de Honduras de la muerte de defensor

Tegucigalpa (EFE).- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) responsabilizó hoy al Gobierno de Xiomara Castro del asesinato del ambientalista y concejal Juan López, ocurrido el sábado en el Caribe del país, y exigió justicia por su muerte. El Copinh expresó su "repudio al vil asesinato" de López, quien era líder de la defensa del territorio en el municipio de Tocoa, donde además era concejal por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). Juan López fue asesinato la noche del sábado por hombres armados, pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023. "Exigimos justicia para Juan", quien fue asesinado por "su labor en defensa del río Guapinol en contra de la Minera Los Pinares Ecotek de Lenir Pérez y sus mafias locales", enfatizó el Copinh, cuya cofundadora en 1993 fue la ambientalista Berta Cáceres, también asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa, en La Esperanza, occidente de Honduras.

El Supremo autoriza al Gobierno brasileño a exceder su gasto frente a la crisis climática

Brasilia (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó al Gobierno modificar sus presupuestos sin que sea contabilizado en el cálculo fiscal y contratar créditos extraordinarios para combatir la "emergencia climática" provocada por los incendios que se expanden por el país. Desde hace más de un mes cerca del 60 % del territorio del país sufre una ingente sequía, con temperaturas mucho más elevadas de lo habitual, lo cual ha generado miles de focos de incendios en todas las regiones, con una especial incidencia en zonas de la Amazonía, la sabana central del Cerrado y el Pantanal. La decisión del juez Flávio Dino permitirá que el gasto en el combate a los incendios no incida en el cálculo de las deficitarias cuentas públicas. EFE

