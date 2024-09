Simeone:Nos van a valorar por cómo rendimos en el campo, nadie se acordará de los horarios

Madrid, 14 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este sábado que no se preocupa "por algo que no puede hacer nada", en referencia a los horarios de su equipo en LaLiga, con dos días menos para preparar el choque respecto al Real Madrid en el próximo derbi del 29 de septiembre, porque a su equipo y a él los van "a valorar" por su rendimiento en el campo y nadie "se acordará" de eso.

"No es mi tarea pensar en eso. Mi tarea es pensar en entrenar al equipo e intentar de que a la hora que nos toque, en el lugar que nos toque, hacerlo lo mejor posible", expuso el preparador argentino en la rueda de prensa de este sábado tras el entrenamiento matutino en el estadio Cívitas Metropolitano, después de la polémica por los horarios ligueros del conjunto rojiblanco.

Sobre todo, con respecto al derbi del próximo 29 de septiembre, domingo, ante el Real Madrid. El Atlético jugará la jornada anterior el jueves 26 contra el Celta en Balaídos, mientras que el conjunto blanco lo hará el martes 24 en casa ante el Alavés.

¿Le parece justo a Simeone? "Es que nosotros jugamos mañana con el Valencia y venimos dos semanas de trabajar, ahora los chicos pudieron llegar la mayoría el miércoles. Lo único que pienso es que el equipo esté bien y mejore. A nadie le importa todo lo que me estás preguntando, porque me van a valorar a mí y al equipo por cómo rendimos en el campo y nadie se va a acordar de esto", contestó el técnico.

"No me voy a preocupar por algo que no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es intentar que nuestro equipo juegue bien, haga un buen partido y, cuando termine el partido, esta situación quede como una anécdota", añadió.