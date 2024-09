Sábado, 14 de septiembre de 2024 (08:00 GMT)

HURACANES PACÍFICO

Ileana roza costas del estado mexicano de Baja California Sur y va al golfo de California

Cabo San Lucas (México) (EFE).- La tormenta tropical Ileana, novena en la temporada 2024 en el Pacífico, se desplazó muy cerca de las costas del estado mexicano de Baja California Sur (noroeste) y ahora se dirige hacia el golfo de California, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).En un comunicado, el SMN apuntó que el centro de la tormenta tropical Ileana entre las 18:00 horas y 21:00 horas (00:00 y 03:00 GMT del sábado) "se desplazó muy cerca de la línea de costa, aproximadamente a 15 kilómetros (km) de distancia".

COLOMBIA JUSTICIA

Petro se retracta por acusaciones de corrupción contra el hermano de un exvicepresidente

Bogotá (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se retractó este viernes de su acusación contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al que vinculó con casos de corrupción cuando hizo parte de la Nueva EPS, una empresa de salud. "Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones", señala un extenso comunicado emitido por el jefe de Estado.

VENEZUELA REPSOL

Venezuela y Repsol evalúan alianzas para avanzar en la "cooperación energética"

Caracas (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el director de la unidad de Negocios de Repsol en Venezuela, Luis Antonio García Sánchez, en Caracas, para discutir las "alianzas estratégicas" y avanzar en la "cooperación energética", informó este viernes el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). "Nuestro país sigue avanzando en sus planes de cooperación energética y en las alianzas con empresas que, como Repsol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo", señaló Rodríguez, citada en nota de prensa de VTV.

ISRAEL PALESTINA

Israel detecta más de 50 lanzamientos desde Líbano y ataca posiciones de Hizbulá

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí detectó en la mañana de este sábado unos 55 lanzamientos de proyectiles desde Líbano, que fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas sin causar víctimas, y atacó posiciones del grupo chií Hizbulá en el sur del país. En un comunicado, las fuerzas armadas israelíes confirmaron haber atacado una estructura del grupo libanés, aliado de Irán, en las cercanías de Kfar Remen, una localidad del sur de Líbano.

HUTÍES ATAQUES

EEUU dice destruyó "con éxito" tres drones y un vehículo de apoyo de los hutíes de Yemen

El Cairo (EFE).- Las fuerzas de Estados Unidos en el sur del mar Rojo destruyeron "con éxito" tres drones y un vehículo de apoyo en áreas controladas por los rebeldes hutíes proiraníes de Yemen que "representaban una amenaza clara e inminente" para la navegación en esa estratégica ruta marítima. Según informó este sábado el Comando Central estadounidense (CENTCOM) en su cuenta en X, ese armamento fue destruido "en las últimas 24 horas" en un área de Yemen controlada por los insurgentes hutíes, que desde hace un año atacan buques comerciales en los mares Rojo y Arábigo.

VIETNAM TIFÓN

Elevan a 262 los muertos y 83 los desaparecidos por el tifón Yagi en Vietnam

Bangkok (EFE).- Las autoridades vietnamitas subieron este sábado a 262 los muertos y a 83 los desaparecidos por el tifón Yagi, que golpeó el norte del país el pasado fin de semana antes de proseguir como depresión tropical hacia Tailandia y Birmania (Myanmar). Los equipos de emergencia trabajan hoy para asistir a los damnificados y llevarles ayuda, incluidos alimentos y agua potable, tras la mejoría de la situación por las inundaciones causadas por el Yagi, considerado el tifón más fuerte este año en Asia y el más potente en tres décadas en Vietnam.

BIRMANIA INUNDACIONES

Birmania pide ayuda internacional por las inundaciones que han dejado decenas de muertos

Bangkok (EFE).- La junta militar de Birmania (Myanmar) pidió ayuda internacional a través de donaciones en un gesto inhabitual debido a las inundaciones que han dejado decenas de muertos y al menos 200.000 afectados, informó este sábado la prensa oficialista. El Servicio de bomberos cifra en al menos 37 los muertos debido a las inundaciones, principalmente en la zona central-norte del país, aunque medios como Irrawaddy hablan de hasta 166 fallecidos, según datos de los servicios de emergencia.

ROCK IN RÍO

Travis Scott cierra con broche de oro la jornada rapera del Rock in Río

Río de Janeiro (EFE).- El estadounidense Travis Scott, uno de los mayores nombres contemporáneos del trap, cerró este viernes con broche de oro la primera jornada de conciertos de la décima edición del Rock in Río, dedicada al rap y en la que también brillaron el rapero británico 21 Savage y la funkera brasileña Ludmilla. Scott presentó en Río de Janeiro un concierto basado principalmente en la gira 'Circus Maximus', con la que viene promoviendo su disco 'Utopia' (2023), aunque no dejó por fuera algunos de sus éxitos más antiguos, como 'Butterfly Effect' y 'Highest in the Room'. EFE

