El actor danés Claes Bang, el malo que en 'Will Tell' se transforma en el héroe de la patria suiza

Toronto (Canadá), 13 sep (EFE).- El actor danés Claes Bang ha dado vida durante años a personajes malvados como Jan Holster, en 'The Girl in the Spider's Web' (2018), pero ahora, en el épico drama histórico 'Will Tell', Bang se transforma en el bueno Guillermo Tell, el famoso héroe de la patria suiza.

Ni las fronteras ni los idiomas parecen ser una barrera para Bang, nacido en 1967 en Odense, la tercera ciudad más grande de Dinamarca. Habla a la perfección danés, sueco, alemán e inglés.

"Y el lunes empiezo una película que es fundamentalmente en francés. He practicado un montón y voy a estar bien aunque para mí los lenguajes romances son más difíciles", explicó el actor a EFE en Toronto, donde acudió al estreno de 'Will Tell' el drama histórico dirigido por Nick Hamm.

El film está ambientado en el siglo XIV y cuenta con la participación de actores como Connor Swindells, Ellie Bamber, Golshifteh Farahani y Ben Kingsley.

Bang da vida al protagonista, el mítico héroe que la leyenda sitúa en el corazón del nacionalismo suizo.

"He hecho bastantes personajes desagradables. Así que pensé que tal vez era un buen desafío hacer de alguien que en realidad es un buen tipo, un héroe", reconoció, aunque también admitió que los villanos tienen más atractivo para los actores.

"Me sentí muy cómodo interpretando a Will Tell. Hubo muchas etapas y ese arco (de interpretación) fue interesante. Pero creo que siempre hay más con lo que jugar cuando se trata de los malos. Siempre es un poco más dinámico, parece que eres el núcleo alrededor del cual gira todo" explicó.

Pero el Guillermo Tell de Hamm tiene ese arco interpretativo que le llevó a aceptar el papel.

"La razón principal fue que pensé que el dilema en el que se encuentra es muy interesante. Cuando era joven había estado en las Cruzadas, en la guerra. Pero se distancia de eso y decide que nunca lo volverá a hacer, que la guerra solo trae cosas malas", relató.

"Así que decide llevar a su esposa y a su hijo a vivir a las montañas, simplemente no ser parte de todo eso. Y poco a poco, se ve obligado a regresar", añadió Bang.

De lo que está convencido es de que "los héroes existen en la vida real" y que no son una invención.

"No es siempre alguien que rescata todo un país. Pero cada día hay historias de alguien haciendo algo heroico, ayudando a alguien en necesidad. Creo que necesitamos héroes porque inspiran", afirmó.

Al actor danés también le atrajo la forma en que Hamm compuso el film, con una escala que recuerda a las películas históricas de los años 50 del siglo pasado.

"De alguna forma regresamos a esa tradición porque es una historia medieval así que fue como decidir regresar a esa clase de narrativa y forma de contar historias", reflexionó.

Bang considera que 'Will Tell', donde el entonces poderoso imperio austriaco intenta subyugar a los suizos, es una película "antibélica".

"Se pone de parte de la idea de que deberíamos aprender de la historia y abandonar los conflictos. Pero por supuesto, es una historia sobre un pueblo que quiere vivir sus propias vidas en paz mientras que los opresores, en este caso Austria, quieren arrebatarles el país", explicó.

"Ignorar ese contexto en un momento en el que este tipo de conflictos están pasando en todo el mundo sería una tontería. Pero esta película no toma partido. Se opone a la agresión, sin importar de donde venga. Explica que esto ha pasado y siempre pasará así que a lo mejor deberíamos considerar no repetirlo", concluyó.

Julio César Rivas