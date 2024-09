Ágatha Ruiz de la Prada crea un diseño exclusivo para la serie de Marvel 'Agatha, ¿quién si no?' en Disney+

Un año más, Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a triunfar en la jornada inaugural de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En esta ocasión, la famosa diseñadora y empresaria ha presentado un exclusivo diseño inspirado en Agatha Harkness, la protagonista de la nueva serie de Marvel Television, 'Agatha: ¿Quién si no?', que se estrenará el próximo 19 de septiembre en Disney+. El diseño, que captura la esencia de Agatha Harkness con el inconfundible estilo de Agatha Ruiz de la Prada, se trata de un vestido de cintas, mayoritariamente morado desde el tono más cálido (rojizo) al más frío (azul) combinando cintas de gros-grain y tafetán en diferentes anchos y alternando también con cintas fucsias y azules para preservar la identidad de la marca ARDLP. La base del vestido está confeccionada en crep de seda también en morado, y se complementa con un llamativo colgante de metacrilato en forma de esfera dorada. Este accesorio rinde homenaje al icónico camafeo que lleva la protagonista de la serie. Sobre 'Agatha: ¿Quién si no?' En 'Agatha: ¿Quién si no?', la infame Agatha Harkness pierde sus poderes tras ser liberada de un hechizo por un misterioso adolescente gótico. Intrigada por el joven, Agatha accede a llevarlo a la legendaria Senda de las Brujas, un peligroso camino lleno de pruebas mágicas. Aquellas brujas que sobreviven a estas pruebas son recompensadas con lo que más desean. Juntos, Agatha y el adolescente reunirán a un aquelarre de brujas desesperadas para embarcarse en esta peligrosa aventura. Este último y peculiar diseño de Ágatha Ruiz de la Prada demuestra cómo la moda puede ser una poderosa herramienta para transmitir la esencia de los personajes más emblemáticos del mundo del entretenimiento.

Compartir nota: Guardar Nuevo