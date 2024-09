Montero dice que los intereses de empresas en Venezuela están "a salvo" y pide responsabilidad a los grupos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que los intereses comerciales de España y el de las empresas en Venezuela "están a salvo" y ha insistido en pedir "responsabilidad" a los partidos políticos para ir "todos a una" con la Unión Europea en los temas diplomáticos y que tienen que ver con las relaciones internacionales. "Yo creo que las relaciones del Gobierno son las que permiten el saber que los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas, que es, en definitiva, lo importante están a salvo", ha señalado la vicepresidenta en declaraciones a los medios tras participar en el desayuno informativo de Forum Europa que ha protagonizado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Montero ha apuntado que las votaciones que se produjeron ayer en el Congreso de los Diputados en cuanto a la aprobación de una proposición no de ley del PP para reconocer al candidato opositor Edmundo González como "el legítimo ganador" de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela han creado en ese país "algún tipo de sobresalto". De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha pedido a los diputados que aprueben una resolución para cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España. No obstante, Montero ha asegurado que el Gobierno mantendrá la vía diplomática como forma de relación, pero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos. "Todos los temas diplomáticos y que tienen que ver con las relaciones internacionales entre gobiernos, tenemos que estar sin salirnos del guión de la Unión Europea, tenemos que ir todos a una", ha subrayado. En este sentido, la titular de Hacienda ha advertido de que España, por sí sola, no puede hacer nada, y, sin embargo, puede quedar en evidencia ante cuestiones que no estén totalmente alineadas con lo que la esfera internacional y la Unión Europea están planteando.

