Los organizadores confirman la inscripción de Jon Rahm en el Abierto de España

Madrid, 12 sep (EFE).- El golfista español Jon Rahm, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021 y del Masters en 2023, se ha inscrito para jugar el Abierto de España, que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid entre el 26 y el 29 de septiembre, informan los organizadores.

Rahm, número 14 del mundo y tres veces ganador del Abierto de España (2018, 2019 y 2022), aspira a superar a Severiano Ballesteros en el cómputo de victorias y acercarse al récord de cinco de Ángel de la Torre, entre 1916 y 1925.

El vizcaíno tiene como objetivo jugar el año que viene y por cuarta vez la Ryder Cup. Para ser elegible tiene que mantener su membresía en el DP World Tour, lo que le obliga a jugar cuatro torneos del circuito europeo antes de que acabe 2024.

De momento sólo ha completado uno, cuando representó a España en los Juegos Olímpicos de París. Se ha inscrito en el Abierto de España, el Alfred Dunhill Links Championship (3-6 de octubre) y el Andalucía Masters (17-20 de octubre).

Para jugar en estos torneos el de Barika puede pagar las multas que ha acumulado por jugar en torneos de la LIV frente a campeonatos del DP World Tour, o recurrir dichas sanciones, lo que podría acarrear una suspensión temporal de su ejecución y le permitiría jugar los campeonatos que necesita.

El miércoles explicó en Chicago que tiene la "intención de jugar en España", pero que le "dejen jugar o no es otra cosa".

"Sigo hablando con el DP World Tour. Tengo intención de jugar en España. Estoy inscrito en el torneo. Nos inscribimos hace mucho tiempo. Que me dejen jugar o no es otra cosa", dijo Rahm en el club Bolingbrook, escenario entre el viernes y el domingo de la final individual del LIV Golf.

"No me gustan mucho las multas. Creo que ya lo he dicho abiertamente. No tengo intención de pagar las multas, y seguimos intentando hablar con ellos sobre cómo podemos conseguirlo", afirmó Rahm al referirse a las sanciones económicas que implica jugar torneos del DP World Tour al estar integrado en el LIV Golf.

"Lo he dicho muchas veces: no voy al Open de España por la gloria ni por nada. Creo que es mi deber con el golf español estar allí, y también quiero jugar en Sotogrande (Andalucía Masters). Llegados a ese punto, casi sería hacerle un flaco favor no sólo a mí, sino al golf español, no dejarme jugar", subrayó el vizcaíno. EFE

