La UE reitera su apoyo a la integridad territorial de Ucrania en la Plataforma de Crimea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han reiterado este miércoles el apoyo de la Unión Europea a la integridad territorial de Ucrania en la cumbre Plataforma por Crimea. En el marco de este foro, que celebraba su cuarta edición para reivindicar la devolución a Ucrania de la península anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, Von der Leyen ha declarado en una intervención por vídeo que el bloque europeo "nunca se cansará de apoyar la integridad territorial de Ucrania". "Sólo donde las fronteras cuentan hay seguridad y paz para las personas. Durante estos diez años, Crimea ha sido un campo de pruebas para las brutales tácticas que Rusia utiliza ahora en toda la Ucrania ocupada", ha denunciado. En este sentido, se ha remontado a la deportación de los tártaros de Crimea en la era soviética y señalado que frente a "las desapariciones, torturas e intento de borrar la cultura tártara y la persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos", la UE acompaña a Ucrania en la documentación de estos crímenes para garantizar que se hace justicia. Sobre las perspectiva de poner fin al conflicto en Ucrania, la conservadora alemana ha insistido en la necesidad de lograr una paz que "sea justa y duradera". "La verdadera paz es la que garantiza que la guerra no pueda volver. Una paz que permita a la gente centrarse en su futuro", ha defendido, señalando que este es el fin último de la integración comunitaria de Ucrania. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo ha reivindicado en otro mensaje por video que "Crimea es Ucrania" y señalado que la UE lleva diez años afirmándolo "alto y claro". Con motivo del décimo aniversario de la ocupación ilegal de Crimea, Michel ha recordado que la agresión rusa contra Ucrania no comenzó en febrero de 2022 sino en febrero de 2014, con la invasión de la península situada en el mar Negro. En este sentido, el ex primer ministro belga se ha sumado a las demandas de una paz "justa" basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la fórmula de paz del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Apoyamos firmemente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y de todas las demás naciones del mundo. Seguiremos ayudándoles a recabar apoyos para su plan de paz basado en estos principios fundamentales", ha sostenido. Michel ha cerrado su intervención con un mensaje en línea con la aspiración europea de Ucrania, al señalar que la UE es "la casa" de los ucranianos e insitiendo en que el bloque está decidido a mantener el apoyo a Kiev "durante todo el tiempo que sea necesario". "Seguiremos movilizando a la comunidad internacional para aislar a Rusia y demostrar al mundo que el comportamiento del Kremlin es extremadamente peligroso para todos nosotros", ha aseverado.

