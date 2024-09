El BOE publica el nombramiento de Soledad Núñez como nueva subgobernadora del Banco de España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el nombramiento de la economista Soledad Núñez como nueva subgobernadora del Banco de España y su renuncia como consejera no nata del Consejo de Gobierno de la institución. Asimismo, el BOE recoge el cese de la ya exsubgobernadora, Margarita Delgado, y el nombramiento de Lucía Rodríguez y Jordi Pons como nuevos consejeros del Banco de España. La publicación de estos nombramientos en el BOE se produce después de su aprobación en el Consejo de Ministros de este martes, y con ellos se completan las vacantes del Banco de España, dirigida desde la pasada semana por José Luis Escrivá. Soledad Núñez Ramos es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y doctora en Economía por la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) y ha trabajado como economista en el Banco de España durante más de 20 años. Concretamente, ha sido consejera del Banco de España y miembro de su comisión ejecutiva desde 2018. En tal condición, participó en el proceso de toma de decisión de todas las materias ligadas a las competencias del Banco de España durante ese período. Desde su incorporación como economista en el Banco de España en 1987, ha trabajado en las direcciones generales de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pagos y de Economía y Estadística. De 2015 a 2018, fecha de su nombramiento como consejera del Banco, trabajó como asesora senior en la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Supervisión del Banco de España. También ha desempeñado a lo largo de su carrera labores vinculadas con la política, ya que ocupó el cargo de directora general de Política Económica de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno entre mayo de 2004 y febrero de 2005, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, ocupó el cargo de directora general del Tesoro y Política Financiera hasta finales de 2011. Durante este período, fue vicepresidenta del Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea y miembro de distintos foros internacionales, como el Analytical Group of Vulnerabilities del Consejo de Estabilidad Financiera o el High Level Group of Crisis Management. Igualmente, fue miembro externo del Comité del sistema Target 2 del BCE entre 2012 y 2015, año en el que fue nombrada consejera de Banco Madrid. En el año 2012, el PSOE propuso al PP --entonces en el Gobierno-- el nombre de Soledad Núñez para el puesto de subgobernadora del Banco de España, bajo el mandato de Luis María Linde. No obstante los 'populares' no veían bien este nombramiento por su vinculación al anterior Ejecutivo y se eligió a Fernando Restoy Lozano para ocupar el puesto, quien era vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). FICHAJE DESDE LA AIREF Y ASESORA DE CALVIÑO Por su parte, la nueva consejera Lucía Rodríguez es funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Licenciada en Derecho y Administración de Empresas, ha sido hasta la fecha subdirectora general de Endeudamiento Público en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada de analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y realizar el seguimiento del marco fiscal europeo. Anteriormente, fue consejera de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y del Instituto de Ciberseguridad (Incibe), así como asesora en el gabinete de la ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño. En el ámbito europeo, trabajó durante cuatro años como experta nacional destacada en la unidad de política fiscal de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea. También ha sido miembro de la 'Task Force' de expertos del European Policy Center para Repensar la Gobernanza Económica de la Unión Europea. Lucía Rodríguez también fue subdirectora general adjunta de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, unidad encargada de estimar en modelos de equilibrio general dinámico el impacto macroeconómico de decisiones de política económica, como reformas estructurales o reformas impositivas. Por su parte, Jordi Pons Novell es doctor en Economía y catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona. Entre enero de 2007 y febrero de 2022 ha sido síndico de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, organismo de fiscalización externa de las cuentas, la gestión económica y el control financiero del sector público de Cataluña. Su actividad investigadora se ha centrado, en primer lugar, en el análisis de series temporales, indicadores económicos y métodos de predicción y, en segundo lugar, en el análisis de las consecuencias de la globalización sobre las desigualdades sociales y el estado del bienestar. Los resultados de los trabajos realizados han sido publicados en libros y en revistas científicas como 'Journal of Economic Geography', 'Cliometrica', 'Journal of Forecasting', 'Journal of Regional Science', 'Regional Studies', 'Journal of Economic History', 'Health Economics' y 'Journal of Urban Technology'.

