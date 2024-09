Argentina ratifica su compromiso para seguir colaborando con la OIT y la OMC

La canciller de Argentina, Diana Mondino, ha mantenido este miércoles reuniones con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, y la directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a los que les ha reafirmado el compromiso de Argentina para seguir colaborando con ambos organismos multilaterales. En su reunión con el titular de la OIT, la ministra ha expresado"el renovado compromiso de Argentina de seguir colaborando y profundizando su asociación con la organización en todos los asuntos relacionados con el trabajo", y ha reafirmado su apuesta por el diálogo social, tal como lo demuestra concretamente la reciente creación en nuestro país de una Mesa de Diálogo Social". El director general reconoció dicho compromiso, renovó el apoyo de la OIT a la iniciativa y mostró interés en conocer el desarrollo de las reuniones celebradas por la mencionada Mesa. Mondino ha manifestado además el interés de Argentina en la instalación de la oficina de asesoramiento técnico de la OIT para el Mercosur en Argentina. La canciller también ha ratificado el compromiso de la Argentina con el multilateralismo, el libre comercio y la reducción de las distorsiones en el comercio en general y en la agricultura, en particular, ante la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. La directora ha expresado que Argentina es un miembro "muy importante", por sus posiciones en varios temas, su papel activo y positivo. "Si Argentina tiene éxito, otros países serán también exitosos", ha afirmado. La titular de la OMC también se ha interesado en conocer el estado de las reformas económicas en curso en el país, las expectativas y planes de reformas futuras, y ha reconocido que los indicadores económicos resultaban muy positivos y esperanzadores. Dado el momento político y económico que vive Argentina, la directora general ha pedido el "liderazgo de Argentina en la OMC" y --en particular-- en la negociación de la liberalización del comercio con los países más reticentes. INVERSIONES PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO Posteriormente, la canciller tuvo un encuentro con la vicepresidenta de Países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anabel González, con quien ha analizado el rol fundamental de las inversiones en el crecimiento económico argentino y la reinserción del país en la economía global. La vicepresidenta se ha interesado, en particular, en conocer detalles sobre el estado del proceso de acceso de Argentina a la OCDE, incluida la reciente visita de su secretario general, Mathias Cormann, al país, al tiempo que ha recordado el asesoramiento brindado por el BID a otros países de la región en su camino de acceso a dicha organización. Asimismo, se le brindaron detalles sobre el estado de las negociaciones del acuerdo Mercosur-UE, una de las iniciativas prioritarias para la plena reinserción argentina. Finalmente, la canciller y la vicepresidente del BID han analizado modalidades para la facilitación de las inversiones a través de la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos, una cuestión central en los esfuerzos de los países que, como Argentina, buscan consolidar el clima favorable a las inversiones.

