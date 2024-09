La Fed recortará a la mitad el incremento en las reservas de capital exigido a la gran banca estadounidense

El vicepresidente del área de supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Michael Barr, ha apuntado este martes a que el incremento en los requisitos de capitales exigidos a los principales bancos del país se recortará finalmente más o menos a la mitad de lo previsto inicialmente. Barr ha indicado que se propondrá que las reservas de capital CET1, esto es los activos de mayor calidad, que ocho entidades estadounidenses deberán apartar como 'colchón anticrisis' se eleven un 9% frente al 19% anterior. Entre los bancos concernidos estarían JPMorgan Chase, Bank of America o Citigroup. "Aumentar los requisitos de capital tiene beneficios y costes", ha asegurado Barr en un acto organizado por la Brookings Institution en Washington. "Los cambios que pretendemos introducir equilibrarán mejor estos dos importantes objetivos, a la luz de los comentarios que hemos recibido", ha argumentado. En este sentido, la gran banca norteamericana se había mostrado muy crítica con la propuesta inicial de julio de 2023 al considerar que perjudicaría su competitividad a nivel internacional y que afectaría negativamente a la economía de EE.UU. al restringir el flujo de crédito. Además, otras grandes entidades que no son de importancia sistémica verán sus requisitos aumentados a largo plazo entre un 3% y un 4%, mayormente, por la inclusión de las ganancias y pérdidas no materializadas dentro del capital reglamentario. Así, la reformulación de la propuesta aumentaría en un 0,5% las exigencias de capital para las entidades financieras que no se consideran de importancia crítica. No obstante, las nuevas medidas no suponen una reescritura completa del proyecto original. De hecho, Barr ha advertido de que la Fed, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Interventor de la Moneda aún no han tomado decisiones definitivas sobre los cambios, lo que incluye elementos "no abordados explícitamente" en la presente revisión.

Compartir nota: Guardar Nuevo