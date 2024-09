El Supremo israelí ordena al Gobierno convocar al comité que nombrará al nuevo presidente del Supremo

El Tribunal Supremo de Israel ha ordenado este domingo al Gobierno israelí que convoque al Comité de Selección Judicial para que elija a un nuevo presidente del propio Supremo que frustra así un intento del ministro de Justicia, Yariv Levin, de ejercer un mayor control sobre el órgano judicial. La orden insta a Levin a publicar el nombre de los candidatos para el cargo en la gaceta oficial en un plazo de 14 días para que el Comité, que preside el propio Levin, reúna a sus nueve miembros "poco después" de los 45 días de plazo previsto tras la publicación de los nombres, según recoge el diario 'The Times of Israel'. En estas circunstancias el juez liberal Isaac Amit sería elegido casi con total seguridad como presidente del Tribunal Supremo, ya que es el juez más veterano del tribunal y cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros del Comité. Tras la orden del Supremo, el propio Levin ha anunciado que no reconocerá al próximo presidente del órgano judicial porque considera que habría sido elegido de forma "ilegal". "Un presidente del Suremo que sea nombrado de forma coercitiva e inválida lleva la menguante confianza en este tribunal a un mínimo aún más bajo", ha afirmado. "No voy a poder trabajar con un presidente elegido ilegalmente, nombrado por sus amigos y que es ilegítimo a ojos de una gran parte de la población", ha añadido. Levin considera que la orden del Supremo "se lleva por delante la democracia y la vía de acuerdos abierta en los últimos meses". "Es un paso atrás para Israel", ha remachado. El ministro, principal valedor de la polémica reforma judicial contestada por la oposición hasta el ataque del 7 de octubre, ha vetado durante meses la elección de un nuevo presidente del Supremo con la intención de que el cargo vaya a parar al conservador Yosef Elron.

Compartir nota: Guardar Nuevo