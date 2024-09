Denuncian la muerte de 40 civiles en bombardeos en Birmania

Al menos 40 personas, incluidos decenas de niños, han muerto en bombardeos de la Fuerza Aérea birmana sobre escuelas, mercados y campamentos de desplazados en los seis últimos días, según las milicias rebeldes y grupos de derechos humanos. Estos ataques se han producido en los estados de Chin, Shan y Karenni y en las regiones de Magwe, Sagaing y Mandalay en la última semana. El viernes, la aviación gubernamental lanzó bombas de 300 libras (136 kilos) y ametralladoras contra una escuela de la localidad de Lat Yat Ma, una zona donde no hay combates activos, según recoge el portal de noticias Irrawaddy. Murieron seis civiles, incluido un niño, y 10 más resultaron heridos. También el viernes murieron otros trece civiles, incluido un niño y una embarazada, en Namjam, cerca de la frontera con China, tras el lanzamiento de dos bombas de 500 libras (227 kilogramos). Además hay once personas heridas y seis viviendas han quedado destruidas. Poco antes diez civiles --incluidos diez niños-- murieron y 14 más resultaron heridos en un bombardeo de un avión militar sobre un campamento de desplazados internos en Pekon, en el sur del estado de Shan. Y el domingo pasado nueve civiles murieron en un bombardeo sobre un mercado de Maung Kone, una localidad controlada opr la guerrilla de las Fuerzas de Defensa Popular. Las Fuerzas Armadas, que controlan el Gobierno desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, han incrementado la actividad militar para intentar revertir los últimos avances territoriales de las milicias prodemocráticas y las guerrillas étnicas. Por eso, la oposición ha instado a Estados Unidos, a la UE y a los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) a imponer un embargo de combustible de aviación y munición para evitar "crímenes contra la población civil". Por otra parte, el Ejército de Arakan, una de las milicias rebeldes más potentes, ha anunciado que el Centro de Formación de la Marina en Thandwe, en el estado de Rajine, está desde el jueves bajo su control. Son las primeras instalaciones de la Armada tomadas por las milicias. En el ataque habrían muerto más de 400 soldados, según la versión del Ejército de Arakan, que se habría hecho con una importante cantidad de armamento y munición, informaciones que no ha sido posible contrastar de forma independiente. La junta militar fue creada tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 perpetrado para anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kii se había hecho con la mayoría parlamentaria. La asonada supuso el inicio de una dura campaña de represión que deja miles de muertos y detenidos, así como por el estallido de combates en varios puntos del norte y el oeste del país.

