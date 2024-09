Prabal Gurung colorea la temporada y las elecciones en EEUU: "Si dudan, piensen en azul"

Nueva York, 7 sep (EFE).- El diseñador nepalí-estadounidende Prabal Gurung, uno de los más destacados de la Semana de la Moda de Nueva York, propuso una explosión de colores para la temporada primavera-verano 2025, y un tono en concreto para las próximas elecciones en Estados Unidos: el azul demócrata.

Gurung organizó un espectáculo a los pies de un edificio histórico del Ayuntamiento junto al puente de Brooklyn, con un desfile de moda amenizado por un ensemble clásico -dirigido por la compositora Chloe Flower- y, como colofón, recreó el 'festival Holi' hindú, con lanzamiento de pigmento de colores y tamborada.

Entre bastidores, antes del evento, el diseñador se mostró enérgico y expresó su "optimismo" por el futuro tras encabezar ayer una marcha política por el centro de Manhattan junto a la influyente editora Anna Wintour y decenas de miembros del sector de la moda para alentar al voto el próximo 5 de noviembre, un acto apenas disimulado de apoyo al Partido Demócrata.

"Yo vine (a Estados Unidos) con esta idea de esperanza, de hacerme un nombre yo mismo; y he podido hacerlo, pero no me he sentido optimista hasta el anuncio de Kamala Harris, y pensé: bien, quiero explorar ese optimismo y alegría, y así es como empecé" a concebir el desfile, explicó.

Gurung, que suele hacer declaraciones progresistas, sobre todo en apoyo a los inmigrantes, consideró que Harris y su compañero, Tim Walz, "son el futuro" del país por su manera "compasiva de liderar la conversación, sin demonizar", así que animó a los que votan por primera vez: "Si dudan, piensen en azul".

El diseñador, que se describió como "un creativo, y por lo tanto, un contador de historias y un sanador", eligió para abrir el desfile precisamente un conjunto azul claro, con pantalón fluido y 'top' ajustado, fiel al estilo elegante que le ha convertido en un favorito de las alfombras rojas desde que empezó su carrera en 2009.

No obstante, también apostó por opciones más transgresoras: un vestido con acabado metalizado que dibujaba gotas sobre tela semitransparente, otro ajustado y rojo con cortes verticales que descubrían las piernas, o combinación de pantalón tejano ancho con 'top' largo.

Al final, las modelos, entre quienes estaban la brasileña Caroline Trentini y la indígena Quannah Chasinghorse, salieron vestidas de blanco y se dejaron envolver por los polvos rosas del 'festival Holi' para desfilar bajo los arcos del edificio junto a dos percusionistas con trajes folclóricos coloridos.

Los invitados al desfile, entre los que había varias mujeres con sus hijos pequeños, algo inusual en la Semana de la Moda, aplaudieron tanto a los músicos como al creativo, que salió a despedirse con una camiseta que decía 'Vote' por delante y, por si quedaba alguna duda de su posición, 'Kamala' por detrás.