Martín de la Puente y Dani Caverzaschi, bronce paralímpico histórico en tenis en silla

La pareja formada por Martín de la Puente y Dani Caverzaschi derribó este viernes un muro histórico para el tenis en silla español al conquistar la medalla de bronce en la competición de dobles en los Juegos Paralímpicos de París, la 37 para la delegación nacional. El gallego y el madrileño lograron un hito para su deporte, que nunca había ganado un metal paralímpico en su historia tras remontar e imponerse a los franceses Stéphane Houdet y Frederic Cattaneo por 4-6, 6-4 y 10/5 en una Suzanne-Lenglen, la segunda pista de Roland Garros, que lo dio todo por llevar en volandas a los suyos. El tenis en silla nunca había estado en unas semifinales de unos Juegos Paralímpicos y en un escenario majestuoso, lugar de muchos recuerdos y éxitos deportivos, pudo por fin romper su techo. Ya lo había hecho con De la Puente y Caverzaschi en la penúltima ronda, y con el primero también a nivel individual, pero le faltaba rematar las dos oportunidades que tenía para no irse con un sabor amargo. La primera era la del doble, una modalidad en la que los españoles habían tenido muy cerca pelear incluso por el oro. Con un día para reponer fuerzas Caverzaschi, porque De la Puente jugó el jueves su semifinal ante Alfie Hewett, el dúo salió dispuesto a aplacar a una Lenglen desde el principio generando ambiente y ruido. El gallego, pese a un buen comienzo, no empezó demasiado fino, y Caverzaschi era el objetivo claro de sus rivales, pocos dados a regalar puntos 'gratis' y que, tras un aviso en el tercer juego, acabaron rompiendo en el quinto en blanco y tras un carrusel de errores no forzados de los españoles, con doble falta final incluida del pontevedrés. Houdet y Cattaneo se crecieron, pero el dúo nacional fue capaz de resistir y esperar su oportunidad para conseguir equilibrar el marcador (4-4). Una alegría efímera porque en el siguiente servicio encajó un segundo 'break' que ya no desaprovecharon los franceses para algarabía de la pista. Este revés lo encajaron bien el gallego y el madrileño, que elevaron su tenis en el segundo set, donde se pusieron 3-0 arriba. Pero sus rivales, con un Cattaneo más protagonista, se rehicieron e igualaron. Los españoles se mostraron entonces fuerte mentalmente para volver a romper y aunque no aprovecharon 5-3 y servicio, consiguieron forzar el 'Supertiebreak' al resto. Esta situación sí pareció afectar más a Houdet y, sobre todo, Cattaneo, mientras que De la Puente y Caverzaschi, este a un gran nivel en el tramo final del segundo parcial, supieron manejar mejor la tensión del momento, con el gallego tirando de muñeca cerca de la red para acallar a la Suzanne-Lenglen. Los errores fueron entonces de los anfitriones y el bronce, la medalla 37 para España, tras dos errores, el último tras una doble falta, del casi siempre seguro Cattaneo.

